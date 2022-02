Kde udělali soudruzi chybu? Ruští vojáci vpadli na Ukrajinu se sovětskou vlajkou

Jsou fotografie a videa, které popisují realitu lépe než stovky či tisíce slov. Patří mezi ně snímek invazního ruského tanku s bílým písmenem ‚Z‘, na kterém vlaje sovětská vlajka.

Byl pořízen v pátek poblíž města Nova Kachovka na levém břehu Dněpru v Chersonské oblasti na jihu Ukrajiny. Je dokladem mentality vetřelců a samotného Vladimira Putina.

V televizním dokumentu Rusko: Nové dějiny, který koncem prosince odvysílala ruská státní televize, vzpomínal Putin na konec Sovětského svazu. „Byl to rozpad historického Ruska pod názvem Sovětský svaz,“ tvrdil.

Teď se tedy ruský vůdce snaží historické Rusko (v hranicích Sovětského svazu) obnovit, i když za to Rusové (a zejména Ukrajinci) mohou zaplatit vysokou cenu.

„Chcete dekomunizaci? My vám ukážeme, co to je.“ Vzkaz Vladimira Putina Ukrajincům, 21. února 2022

V projevu, ve kterém v pondělí oznámil, že uznává nezávislost dvou samozvaných republik – Luhanské a Doněcké, Putin během obšírného pseudohistorického výkladu pravil: „Sovětská Ukrajina vznikla v důsledku bolševické politiky, tvůrcem Ukrajiny je Lenin.“ A k tomu Ukrajincům pohrozil: „Chcete dekomunizaci? My vám ukážeme, co to je… Nezastavíme se v půli cesty.“

Putin v projevu pomlčel, že v době, kdy byly v místě současné Moskvy bažiny, v devátém a desátém století, v Kyjevě už vzkvétala Rus. A dekomunizace pod sovětskou vlajkou? To zní jako vtip z ruské verze Monty Pythonova létajícího cirkusu.