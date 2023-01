Nagyová i Babišův obhájce odmítli, že by byl v kauze Čapí hnízdo spáchán trestný čin

Spoluobžalovaná bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO) v kauze kolem dotace na stavbu areálu Čapí hnízdo Jana Nagyová řekla, že se žádný trestný čin nestal a ani stát nemohl. Nagyová se podle státního zástupce Jaroslava Šarocha dopustila dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU, Babiš pak pomoci k dotačnímu podvodu.

Nagyová podle obžaloby požádala v únoru 2008 o dotaci, „ačkoliv si byla vědoma toho, že společnost Farma Čapí hnízdo není způsobilá se o předmětnou dotaci ucházet, neboť nesplňuje podmínky pro poskytnutí této dotace“.

Nagyová odmítla, že by společnost Farma Čapí hnízdo byla z Agrofertu vyvedena účelově. Vyjadřovala se i k problematice relevantních trhů. Posouzení toho, zda Farma Čapí hnízdo a Agrofert působily na stejných relevantních trzích, je podle žalobce stěžejní otázkou případu.

Státní zástupce podle Nagyové našel její údajnou motivaci k trestnému činu v tom, že Čapí hnízdo považovala za svůj projekt a chtěla pro něj prý získat dotaci za každou cenu. Žena řekla, že to, že projekt považovala za svůj, ji naopak motivovalo se žádné chyby nedopustit. Podotkla, že existovaly i jiné programy s volnějšími podmínkami, v nichž mohla společnost o dotaci žádat. Celá kauza podle Nagyové dopadla nejen na její pověst, ale také na rodinu.

„Já si neumím představit, že po tomhle všem by soud mohl říct, že jsme vinni, nicméně po těch mnoha letech, co si to prožíváme a zažíváme, tak už obávám se, že možné je všechno,“ řekla Nagyová novinářům o přestávce soudu. Šaroch zhodnotil závěrečnou řeč Nagyové jako „emocionální výpověď“ člověka, který je souzen.

Šaroch ve čtvrtek navrhl pro Babiše i Nagyovou tříleté podmínky s pětiletou zkušební dobou. Pro oba chce také peněžité tresty, u Babiše ve výši deseti milionů korun, u Nagyové 500 000 korun. Podle žalobce jsou splněny všechny podmínky pro uložení trestu pod zákonnou sazbou, která činí pět až deset let vězení.

Není důkaz o tom, že by se Babiš dopustil trestného činu, řekl jeho obhájce

Neexistuje žádný důkaz o tom, že by se bývalý premiér a nynější kandidát na prezidenta Andrej Babiš dopustil v souvislosti se společností Farma Čapí hnízdo jakéhokoli trestného činu. U pražského městského soudu to uvedl Babišův obhájce Michael Bartončík. Soud požádal, aby poslance obžaloby zprostil. Soudce Jan Šott rozsudek vynese v pondělí v 09:00.

Bartončík upozornil na to, že Babiš je obžalovaný z pomoci k trestnému činu dotačního podvodu. To by ale podle advokáta znamenalo, že Nagyová podle konstrukce obžaloby trestný čin vymyslela a požádala Babiše o pomoc. „Zatímco organizátor může trestný čin zosnovat, pomocník vstupuje do děje poté, co se pachatel rozhodl trestný čin spáchat,“ řekl Bartončík. Babiš byl kvůli organizátorství původně stíhán, policie ale později čin překvalifikovala.

Advokát také upozornil, že většina důkazů provedených u soudu se týkala buď jiného období, než obžaloba popisuje, nesouvisela podle něj také s jednáním, které je Babišovi kladeno za vinu. Některé svědky Bartončík označil jako nedůvěryhodné, zmínil například podnikatele Jana Bareše, který u soudu řekl, že Babiš i Nagyová věděli, že na dotaci od státu nemají nárok.

Bartončík dodal, že žádná z podmínek dotace nestanovovala, že by žadatel nesměl mít vztah k jiné společnosti. Babiš podle obhájce nikdy nepopíral, že záměr obnovit semtínský statek byl jeho. Šlo podle něj o veřejně známé okolnosti, o kterých věděl i Regionální operační program (ROP) Střední Čechy, který dotaci vypsal. Na to, že byla společnost malým a středním podnikem, pro které byla dotace určena, to podle obhájce nemělo vliv.

Obžaloba tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo z Agrofertu a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle státního zástupce to udělal proto, aby farma zdánlivě splňovala podmínky pro získání dotace. Nagyová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala. Jejím vyplacením podle žalobce vznikla Regionální radě regionu Střední Čechy škoda 49,9 milionu korun.

Babišův syn Andrej Babiš mladší jako svědek u soudu vypověděl, že listinu o převodu akcií firmy Farma Čapí hnízdo nepodepsal. Šaroch ve čtvrtek řekl, že v takovém případě se nabyvatelem akcií nestal a a čtvrtina akcií společnosti Farma Čapí hnízdo by tak zůstala ve vlastnictví Agrofertu, což by znamenalo, že Farma Čapí hnízdo nemohla být samostatným malým a středním podnikem. To dnes ale Bartončík odmítl, pokud by podle něj byla pravda, že akcie nenabyl Babiš mladší, fakticky by připadly tomu, kdo je reálně držel. Výpověď Babiše mladšího je podle Bartončíka v rozporu s dalšími důkazy. Podle obhájce je ovlivněna nejenom tím, že má Babiš mladší schizofrenii, ale také snahou poškodit jeho otce. Bartončík popřel, že by byl převod akcií účelový.

Obhájce Nagyové Josef Bartončík už ve čtvrtek soud požádal o zproštění své klientky, podle dalšího Babišova obhájce Eduarda Bruny se politik trestného činu nedopustil.

Šott Babiše na počátku hlavního líčení loni v září upozornil, že skutek popsaný v obžalobě by případně mohl být kvalifikován i jako pomoc k poškození finančních zájmů EU. Podle Bruny by tak ale byla porušena zásada retroaktivity, tedy na fakt, že skutek je trestný jen v případě, že jeho trestnost byla zákonem stanovena dříve, než byl spáchán. Šaroch v závěrečné řeči uvedl, že Babišovo odsouzení za tento trestný čin nenavrhuje, jeho trestná činnost podle žalobce skončila právě před zavedením trestného činu do zákona.