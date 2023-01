Exprezident Bolsonaro odsoudil útok svých příznivců na veřejné budovy v Brasílii

Brazilský exprezident Jair Bolsonaro odsoudil nedělní útok svých příznivců na parlament, soud a prezidentský palác a odmítl jakoukoli zodpovědnost za něj. Federální soudce kvůli nedostatečně zajištěné bezpečnosti institucí dočasně odvolal guvernéra metropole a nařídil také do 24 hodin vyklidit tábor Bolsonarových příznivců před kasárnami v metropoli.

Bezpečnost v hlavním městě dostala na starost do konce ledna federální policie, která podle soudce do konce měsíce nesmí pouštět do hlavního města žádné autobusy s demonstranty. Nedělní útok asi 3000 lidí, kvůli němuž byly zatčeny zatím tři stovky osob, odsoudila řada světových lídrů včetně amerického prezidenta Joea Bidena.

Levicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva, který je v úřadu od 1. ledna, byl v neděli ve státě Sao Paulo postiženém povodněmi a do metropole se vrátil večer. Dnes má o událostech jednat s předsedy obou komor parlamentu a také s guvernéry všech brazilských států.

Lula útok odsoudil jako „barbarství“ a útočníky označil za „fašisty, fanatiky a pučisty“. Bolsonarovi vyčetl, že své příznivce k nepokojům podněcuje, a prohlásil, že exprezident za jejich činy nese zodpovědnost. „Víte, že existují různé exprezidentovy projevy, které toto podporují. Je to také jeho zodpovědnost a zodpovědnost stran, které ho podporují,“ napsal Lula večer na twitteru. Také ministr spravedlnosti Flávio Dino obvinil z „politické odpovědnosti“ za nedělní útok Bolsonara, nicméně dodal, že z právního hlediska zatím nevidí nic, co by o této odpovědnosti svědčilo.

V brazilské metropoli v neděli večer SEČ vtrhli do budov státních institucí demonstranti, kteří nesouhlasí výsledky prezidentských voleb z loňského října a kteří od voleb demonstrují v různých částech země. V neděli pronikli do budov parlamentu, nejvyššího soudu a prezidentského paláce a trvalo asi čtyři hodiny, než bezpečnostní složky situaci dostaly pod kontrolu.

Soudce nejvyššího soudu Alexandre de Moraes kritizoval nedostatečně zajištěnou bezpečnost státních institucí a na 90 dní proto odvolal guvernéra federálního okrsku metropole Ibaneise Rochu. Nařídil také policii do 24 hodin vyklidit tábor Bolsonarových příznivců před kasárnami v metropoli, kde demonstranti už mnoho dní požadují armádní převrat a Bolsonarův návrat. Vyklidit nařídil „všechny tábory“ exprezidentových přiznivců všude v zemi. „Nic nemůže odůvodnit existenci těchto táborů teroristů“, uvedl Moraes.

Bolsonaro svou porážku v říjnových volbách výslovně neuznal, pouze prohlásil, že bude dodržovat ústavu. Předání moci nijak nebránil, nicméně oproti zvyklostem se nezúčastnil inaugurace svého nástupce. Místo toho odletěl na Floridu, kde je dosud. Podle místních médií není známo, kdy se ze Spojených států vrátí.

- Manifestações pacíficas, na forma da lei, fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos como ocorridos no dia de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra. — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) January 9, 2023

„Poklidné demonstrace v mezích zákona jsou součástí demokracie. Avšak pustošení a vpád do veřejných budov, ke kterým došlo dnes, stejně jako ty, které praktikovala levice v letech 2013 a 2017, se pravidlům vymykají,“ napsal Bolsonaro na twitteru v reakci na nedělní výtržnosti. Dodal také, že vždy bránil demokracii a svobodu a respektoval zákony a ústavu, a odmítl obvinění svého nástupce a současného prezidenta Luize Inácia Luly da Silva, podle něhož svým chováním nepokoje podnítil.

Vpád radikálu do budov nejvyšších institucí v brazilské metropoli odsoudila řada prezidentů Latinské Ameriky i dalších lídrů. Americký prezident Joe Biden jej označil za „nehorázný“. Německý kancléř Olaf Scholz uvedl, že násilný útok na demokratické instituce je „útok na demokracii a nesmí být tolerován“. „Odsuzuji útok na brazilské demokratické instituce. Vůle Brazilců a tamní instituce musí být respektovány,“ napsal generální tajemník OSN António Guterres.

„Vůle brazilského lidu a demokratické instituce musí být respektovány,“ napsal na twitteru francouzský prezident Emmanuel Macron. „Prezident Lula může počítat s naší plnou podporou,“ dodal.

Předseda Evropské rady Charles Michel také zdůraznil, že Lula byl zvolen ve svobodných volbách; šéf unijní diplomacie Josep Borrell uvedl, že je násilnostmi šokován.