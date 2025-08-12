Kašákova odkopnutá bývalka o bolestivé zradě: "Strašně dlouho zapíral"
12. 8. 2025 – 7:00 | Magazín | Jana Strážníková
Odkopnutá bývalá přítelkyně popsala další detaily bolestivého rozchodu.
Reportér Karel Kašák už se nejspíš pomalu musí modlit, aby mediální aféra konečně odezněla, protože se jeho rozchod a navázání nového vztahu veřejně probírá snad už měsíc. A to musí lézt na nervy úplně každému.
Jenže si nalijme čistého vína: Může si za to sám. Nejdřív na dva dny zmizel, nepřišel do práce a nezvedal telefony. Jeho tehdejší přítelkyně, Kateřina Teplá, se kterou ještě několik chvil předtím naoko plánoval společný život a stěhování, trnula strachy a nechala vyhlásit pátrání.
Vzápětí se ukázalo, že byl u své nové lásky, herečky Kateřiny Bláhové.
Jasně, vztahy končí, nové vztahy začínají, ale se způsob, jakým Kašák situaci řešil, má k ideálu docela daleko.
Nejenže se ale neuměl rozejít se svou předchozí přítelkyní nějak férově a chlapsky, Bláhovou se nejdřív snažil zapírat.
„Říkal, že to není pravda, ať to nečteme. Strašně dlouho zapíral,“ vzpomíná Teplá na první články o tom, že má Kašák poměr s jinou v rozhovoru s eXtra.cz.
Pak se prý přiznal, ale snažil se to uhrát na jednonoční záležitost: „Jeho slova byla, že ji viděl jednou a že miluje mě. To, jak on mi to podával, tak to vypadalo, že je prostě úlet, že se jako nic nestalo,“ svěřila se bývalá přítelkyně.
„Odjela jsem k sestře a normálně jsme si volali, psali, bavili se o tom bytě a vlastně ještě hodinu před tím slavným videem, kde oni točí těmi klíči společnými a přiznávají ten vztah, tak mi ještě do telefonu řekl, že mě miluje,“ popsala brutální ledovou sprchu, kterou jí Kašák přichystal.
„Měla jsem v tu chvíli prostě pocit, že on zabil úplně všechno dobrý ve mně, že mě fakt zlomil a už to prostě nikdy nebude dobrý. A já jsem v tu chvíli nepoznávala sama sebe. Moji přátelé mě nepoznávali, protože já jsem normálně taky hodně veselá, extrovertní a v tu chvíli prostě já jsem jako neměla v sobě nic,“ popsala temné pocity, kterým se vzhledem k situaci nelze moc divit.