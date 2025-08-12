Nečekané štěstí! Legendární Jiřina Bohdalová: "To bude ten nejkrásnější dárek"
12. 8. 2025 – 7:30 | Magazín | Jiří Rilke
Nezaměnitelná a nezastavitelná herečka se dočká rodinného štěstí.
Za rok už sice bude legendární herečka Jiřina Bohdalová blíže stovce než devadesátce, to ale vůbec neznamená, že by snad chtěla brzdit: Odpočinula si na chalupě a rovnou ještě stihla natočit klip s oblíbeným zpěvákem Honzou Bendigem.
Radost ale přichází i z rodiny: Helena, manželka Jiřinina vnuka Vojty, oznámila, že je těhotná. Na svět tak míří Jiřinino první pravnouče.
Rodina odhalila pohlaví v americkém stylu, tedy pomocí balónků a barev. A při setkání byla k vidění všude modrá, což napovědělo jediné: Bude to kluk! Jiřina bude mít pravnuka.
„Mělo by to být k Vánocům, takže to bude ten nejkrásnější dárek!“ radovala se Jiřina.
„Pro mě je to hlavně další bod v mém životě, ke kterému směřuji a kterého se chci dožít. Je důležité si takové cíle dávat. A tak to taky budu dělat až do konce. Jsem opravdu moc šťastná,“ švitořila herečka pro Blesk.