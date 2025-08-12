Dnes je úterý 12. srpna 2025., Svátek má Klára
Počasí dnes 27°C Jasno

Nečekané štěstí! Legendární Jiřina Bohdalová: "To bude ten nejkrásnější dárek"

12. 8. 2025 – 7:30 | Magazín | Jiří Rilke

Nečekané štěstí! Legendární Jiřina Bohdalová: "To bude ten nejkrásnější dárek"
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Nezaměnitelná a nezastavitelná herečka se dočká rodinného štěstí.

Za rok už sice bude legendární herečka Jiřina Bohdalová blíže stovce než devadesátce, to ale vůbec neznamená, že by snad chtěla brzdit: Odpočinula si na chalupě a rovnou ještě stihla natočit klip s oblíbeným zpěvákem Honzou Bendigem.

Radost ale přichází i z rodiny: Helena, manželka Jiřinina vnuka Vojty, oznámila, že je těhotná. Na svět tak míří Jiřinino první pravnouče.

Rodina odhalila pohlaví v americkém stylu, tedy pomocí balónků a barev. A při setkání byla k vidění všude modrá, což napovědělo jediné: Bude to kluk! Jiřina bude mít pravnuka. 

„Mělo by to být k Vánocům, takže to bude ten nejkrásnější dárek!“ radovala se Jiřina.

Pro mě je to hlavně další bod v mém životě, ke kterému směřuji a kterého se chci dožít. Je důležité si takové cíle dávat. A tak to taky budu dělat až do konce. Jsem opravdu moc šťastná,“ švitořila herečka pro Blesk.

Tagy:
těhotenství rodina babicka herečka potomek syn vnuk
Zdroje:
Extra.cz, Blesk
Profilový obrázek
Jiří Rilke
Jiří Rilke je publicista s klasickým vzděláním, který se ve své práci věnuje především společenským tématům. Věří, že i složité otázky dneška lze zprostředkovat srozumitelně, aniž by se vytratil jejich význam. Ve volném čase rád čte filozofii, zajímá se o dějiny Evropy a vždycky jej fascinoval svět celebrit, který by podle něj posloužil pro nejednu sociologickou studii.

Předchozí článek

Kašákova odkopnutá bývalka o bolestivé zradě: "Strašně dlouho zapíral"

Následující článek

Jak pečovat o zahradu během veder: osvědčené tipy z Česka, Británie i Německa

Nejnovější články