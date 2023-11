Kantar: Volby by v říjnu vyhrálo s odstupem ANO, druhá koalice Spolu nebo ODS

Volby do Poslanecké sněmovny by v říjnu vyhrálo hnutí ANO, získalo by necelých 33 procent hlasů. Druhá by skončila koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) s 21,5 procenta, na třetím místě by se shodným ziskem 10,5 procenta byli Piráti a SPD. Pokud by strany koalice Spolu kandidovaly samostatně, ODS by obdržela 15,5 procenta hlasů a byla by druhá. TOP 09 a KDU-ČSL by skončily pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do sněmovny. Vyplývá to z volebního modelu agentury Kantar pro Českou televizi (ČT). Průzkum se uskutečnil od 16. října do 3. listopadu a zúčastnila se ho necelá tisícovka lidí.

Pokud by tedy strany kandidovaly samostatně, do sněmovny by se v říjnu dostalo pět stran. Kromě ANO, ODS, Pirátů a SPD ještě Starostové a nezávislí (STAN). STAN, který je nyní v koalici s Piráty, by samostatně získal sedm procent hlasů. Ostatní strany mají v modelu méně než potřebných pět procent. Oproti zářijovému modelu si ANO nepatrně pohoršilo, naopak koalice Spolu si polepšila o dva procentní body. O 3,5 procentního bodu více by obdržela i ODS, pokud by kandidovala samostatně. Piráti mají oproti září podporu o dva procentní body vyšší, hnutí SPD zaznamenalo o jeden procentní bod více. Mohlo by vás zajímat Ve volebních preferencích se toho mnoho nemění, změny jsou v rámci statistické chyby

