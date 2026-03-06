Kallasová: Írán se snaží o eskalaci konfliktu na Blízkém východě
6. 3. 2026 – 8:26 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Írán se tím, že bez rozdílů útočí na další země Blízkého východu, snaží o eskalaci konfliktu v regionu, uvedla dnes šéfka diplomacie Evropské unie Kaja Kallasová.
Informovala o tom agentura Reuters. Írán v odpovědi na údery Spojených států a Izraele ze soboty začal kromě Izraele ostřelovat i země, které se náletů přímo nezúčastnily, ale na jejichž území jsou americké základny.
"Írán je exportérem války," řekla Kallasová na společné tiskové konferenci se švýcarským ministrem zahraničí Ignaziem Cassisem v Curychu. "V současné době se režim snaží do této války zatáhnout co nejvíce zemí," dodala.
Na otázku novinářů, zda si myslí, že se Írán snaží do konfliktu vtáhnout také NATO a Evropskou unii, a zda má EU strategii, jak se případnému zatažení do války vyhnout, Kallasová odpověděla, že NATO i Unie mají mechanismy, které umožňují členským státům požádat o pomoc. Dodala však, že se tak dosud nestalo a zopakovala, že EU se nadále snaží konflikt deeskalovat.
Kallasová v projevu předcházejícím tiskové konferenci řekla, že situace na Blízkém východě je přímým důsledkem rozkladu mezinárodního práva. Za další příčinu označila ruskou invazi na Ukrajinu, která ukázala ostatním, že takové jednání projde bez trestu.
Kromě Ruska zmínila také Čínu, která podle Kallasové podkopává mezinárodní právo rozšiřováním svého vlivu v asijsko-pacifickém regionu a vyvíjením tlaku na ekonomiky evropských zemí. "Bez obnovení mezinárodního práva spolu s vyvozením odpovědnosti jsme odsouzeni k opakovanému porušování zákona, rozvratu a chaosu," varovala.
V souvislosti se Spojenými státy uvedla, že změna zahraniční politiky Washingtonu "otřásla základy transatlantických vztahů s následnými dozvuky v jiných částech světa". "Aktuální směřování mezinárodního řádu představuje nový pořádek charakterizovaný rivalitou a mocenským nátlakem; svět, který ovládá hrstka vojenských mocností s cílem vybudovat a zajistit si sféry vlivu,“ dodala Kallasová.