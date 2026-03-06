Jitka Boho konečně promluvila o rozchodu s Langmajerem. Chystá se nový nápadník?
6. 3. 2026 – 8:40 | Magazín | BS
Půvabná herečka, zpěvačka a modelka prozradila detaily ohledně krátkého, radostného, ale nakonec neúspěšného vztahu. Zároveň přiznala, že vlastně ani není smutná, ale na dalšího partnera už si dá pozor.
Vztah, co vystřelil z ničeho do nebeských výšin jak světlice, aby ale pak stejně tak zase vyhasl a zřítil se zpět na temnou zem. Takové přirovnání by zhruba sedělo na silný, intenzivní, ale nakonec velmi krátký románek, který spolu prožili Jitka Boho a Lukáš Langmajer.
Pár, který vypadal, že skládáním modrého z nebe jeden druhému k nohám by jejich láska teprve začínala, spolu vydržel jen pár měsíců a nakonec se rozešel. Jitka situaci moc nekomentovala, Langmajer se nepříliš citlivě skryl za humor, na což si pak vysloužil kritiku veřejnosti
Jitka si nyní po nějakém čase promluvila s magazínem eXtra a prozradila překvapivé věci. Třeba to, že se rozhodně neutápí v žádném smutku a že je jí nakonec vlastně velmi dobře.
Komentovat způsob, jakým se k jejich rozchodu na veřejnosti postavil její expartner, moc nechtěla: „Já myslím, že to okomentovali spíš za mě ti ostatní. A taky jsem dostala spousty zpráv od žen, které mi to přeposílaly a já nevím, já nad tím asi musím mávnout rukou. Nic jiného mi nezbývá,“ pokrčila rameny.
Na chvíli, kdy bude sama, ale prý čekal zástup nápadníků, kteří se na ni okamžitě vrhli jak supi.
„Je to zajímavé a úplně jsem byla v šoku, že jakmile vyšel článek o tom, že jsme se rozešli, tak to bylo takových zpráv. Já nevím, jestli jako ti chlapi tam čekají, že prostě: 'Tak kdo se dneska rozešel? Aha, tak ty hned odkliknu jako zprávu.' Je to, je to mazec. Je toho strašně moc. A na druhou stranu já si jakoby vážím každý té zprávy, když je slušná, tak se snažím i odpovídat a říkám, ať prostě mi dají čas,“ popisuje Jitka.
Na lásku jako takovou ale rozhodně nezanevřela, jen asi bude o něco opatrnější: „Já si myslím, že láska je strašně důležitá v životě. A já jsem zrovna takový typ, pro mě osobně ještě jako pro umělce je láska možná mnohem hlubší než třeba pro někoho jiného. A opravdu to prožívám, takže rozhodně se lásce nevyhýbám. Budu teď na muže strašně ostražitá a uvidíme,“ má jasno.
„Mně píšou lidi na Instagramu, že nevypadám, že bych měla po rozchodu. A je to asi opravdu i tím, jak se cítím. Cítím se radostně, plná energie a motivovaná. A říkám si, že není čas nějak truchlit, protože mám dvě děti, musím se o ně postarat, teď mám spoustu práce a to mi vlastně zase na druhou stranu pomáhá zapomenout na tyhle strasti,“ překvapila.
Naznačená práce se navíc týká opět i bývalého, protože s Langmajerem se poznali a zamilovali při zkoušení Mýdlového prince, kde spolu stále hrají. Což znamená, že se budou muset potkat na jevišti. Jitka se toho ale nijak neděsí.
„Já jsem si říkala, že to bude takové hezké završení toho našeho příběhu. Takže já osobně se vlastně na to, nevím jestli těším, ale jsem na to zvědavá. A jako myslím si, že dokážu oddělit pracovní a soukromý život, takže nemám s tímhle problém a těším se na to hraní,“ zakončila.