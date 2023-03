Aktualizováno: Jurečka nabízel Najmonovi držhubné, pokud sám rezignuje; Fiala se ministra zastal

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) nabídl podle dnešní Mladé fronty Dnes (MfD) tehdejšímu generálnímu řediteli Úřadu práce ČR Viktoru Najmonovi, že pokud v klidu sám odejde z funkce, dá mu mimořádnou odměnu. Když se nedomluví, dostane od ministra špatné služební hodnocení, se kterým bude mít problém najít jinou práci.

MfD to uvedla s odkazem na nahrávku, kterou si Najmon při rozhovoru s Jurečkou pořídil. Najmon na Jurečkův návrh nepřistoupil a ministr ho v polovině února odvolal. Jurečka se k obsahu nahrávky nevyjádřil, protože ji nezná, k Najmonovi se podle mluvčí ministerstva zachoval korektně.

Najmon uvedl, že přijmout mimořádnou odměnu a odejít z úřadu „dohodou“ bylo pro něj nepředstavitelné. Počítal s tím, že taková nabídka od Jurečky přijde, a chtěl ji mít zaznamenanou. „Považoval jsem tu nabídku na mimořádnou odměnu za ‚držhubné‘ nebo úplatek a myslím, že toto do státní správy nepatří,“ poznamenal k rozhovoru s Jurečkou. Své odvolání považuje za svévolné a nezákonné a proti rozhodnutí se koncem února odvolal.

Ve zveřejněné nahrávce ministr Najmonovi říká, že mu půlhodinová debata neukazuje, že by Najmon své řízení změnil. Jurečka uvádí, že v Najmona jako manažera nemá důvěru a nevidí smysl v pokračování „půlročního pingpongu“, který podle něj není ku prospěchu úřadu. Žádá ho o rezignaci s mimořádnou odměnou, jinak mu předá nepříznivé hodnocení a po něm spolupráci ukončí.

Podle bývalého ředitele protikorupční organizace Transparency International Davida Ondráčky je postup ministra nepřípustný. „Buď jsou jasné důvody pro odvolání člověka, s jehož prací ministr není spokojený, nebo ne. Nabízet někomu jakýsi zlatý padák za to, že nebude dělat problémy, nebude se soudit a jednoduše zmizí, to si ministr nesmí dovolit,“ řekl deníku Ondráčka.

Mluvčí ministerstva Eva Davidová MfD sdělila, že Jurečka měl k Najmonově práci výhrady několikrát, ale sám si rozhovory nenahrával, a protože nahrávku nezná, nemůže se k ní vyjádřit. „Zároveň se ale pan ministr chtěl zachovat vůči panu Najmonovi korektně a ve svých úvahách bral v potaz také jeho dlouhodobé působení v pozici generálního ředitele, v rámci kterého pan Najmon v klidnějších dobách řešil svěřené úkoly dobře,“ uvedla Davidová.

Úřady práce čelily od loňského roku náporu. Sklízely kritiku za zpožděné vyřizování a vyplácení dávek. Jurečka nebyl dlouhodobě spokojen s Najmonovým řízením úřadu, odvolání bylo podle ministerstva v souladu se zákonem o státní službě. Ministerstvo oznámilo, že vyhlásí na post generálního ředitele výběrové řízení. Dočasně úřad vede vrchní ředitel sekce informačních technologií ministerstva Karel Trpkoš.

Služební hodnocení obsahuje „známkování“ výsledků. Ty mohou být vynikající, velmi dobré, dobré, dostačující či nevyhovující. Zákon u služebního místa představeného upravuje odvolání, pokud je v hodnocení závěr o nevyhovujících nebo dostačujících výsledcích. Jurečka už začátkem prosince novinářům řekl, že nespokojenost s řízením úřadu práce promítne do Najmonova hodnocení. Zopakoval to pak i v dalších týdnech.

Podle Fialy odblokoval Jurečka odvoláním Najmona řešení problémů úřadů práce

Premiér Petr Fiala (ODS) se Jurečky ve sporu s Najmonem zastal. Předseda vlády dnes dopoledne před odletem na evropský summit do Bruselu novinářům řekl, že odvoláním bývalého šéfa otevřel Jurečka cestu k modernizaci instituce tak, aby plnila své úkoly. Obsah článku v MfD Fiala nekomentoval, protože ho zatím nečetl.

„S úřadem práce a vedením úřadu práce byl dlouhodobě velký problém. Stěžovala si na to řada lidí. Byla to situace, která byla dlouhodobě neúnosná. Pan ministr Jurečka se snažil o změnu managementu a o to, aby se úřady práce posunuly dál a potřebné činnosti mohly vykonávat efektivně, moderně a dostatečným způsobem. Na tom se nebyl schopen s vedením úřadu práce shodnout. Tehdejší ředitel byl chráněn služebním zákonem. Pan ministr hledal cestu, jak se na odchodu dohodnout,“ řekl premiér.

Podle ANO mohl Jurečka porušit služební zákon

Pokud je nahrávka autentická, mohl být porušen služební zákon, řekl na dnešní tiskové konferenci po jednání stínové vlády hnutí ANO její předseda Karel Havlíček. Premiér Fiala by měl podle něj případně ministra Jurečku odvolat.

„Stínová vláda na základě právních stanovisek konstatuje, že celá věc má prvky vydírání, uplácení a může se jednat o zneužití pravomoci úřední osoby. Máme služební zákon, který byl jednoznačně porušen,“ řekl Havlíček. Hnutí vyzvalo Fialu, aby v případě potvrzení pravosti nahrávky situaci řešil, a pokud shledá, že byl služební zákon porušen, Jurečku odvolal. „Současně aby informoval veřejnost, jaký zvolí další postup,“ dodal Havlíček.