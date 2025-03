Josef Zíma dostával od osudu ránu za ránou, přesto zůstal celý život věrný

Milovaný hudebník se během života musel vypořádat s mnoha pohromami, ale ženu nikdy nezradil.

Josef Zíma si během svých 92 let, které prožil na tomto světě, vychutnal plno lásky i radosti, ale také musel bojovat s řadou těžkých zkoušek. Za svou životní lásku považoval Evu Klepáčovou, se kterou byl ženatý fantastických 59 let. Eva zemřela v roce 2012, ale Josef už nikdy nikoho dalšího nehledal.

„Byla to moje celoživotní láska. Bez jednoho roku jsme se málem dožili diamantové svatby, což je šedesát let společného života. Bohužel mě opustila, a od té doby jsem už přes deset let bez ní. Ale říkám, to byla jedna a jediná láska mého života,“ svěřil se v jednom z rozhovorů.

Manželství ale bohužel provázely opravdu zlé chvíle. Vše začalo tragickou dopravní nehodou, kdy se Zíma neubránil mikrospánku a narazil do stromu. Všichni pasažéři utrpěli těžká zranění a režisér Jiří Jungwirth jim posléze podlehl. Zíma za nehodu dostal podmínku na tři roky, zákaz řízení a musel zaplatit za léčbu, takže si několik let nevydělal prakticky nic.

A jako by to nestačilo, nehoda se stále vracela do Eviny mysli, až z toho nešťastná manželka propadla depresím. A to opravdu skutečným, zlým, chaotickým, na kost drásajícím depresím. Takovým, při nichž se člověk radši zabije, než aby musel přežívat další den. O to se právě pokusila i Eva – skočila z okna z jejich bytu. Eva nakonec přežila, ale utrpěla zranění s doživotními následky.

Její psychický stav se nikdy zcela nezlepšil. I přes všechny útrapy si ji ale diváci zamilovali: Propůjčila svůj hlas třeba Nastěnce v pohádce Mrazík a zahrála si kupříkladu Káču v pohádce Hrátky s čertem.

Josef se po smrti manželky ocitl na dně, ale nakonec našel sílu pokračovat zejména díky své práci a hudbě, kterou vždy považoval za nejlepší lék na bolest a pevnou oporu v nejhorších chvílích. Z Josefovy pevné vůle a odhodlání překonávat tragédie si můžeme jen vzít inspiraci.