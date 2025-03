Esmeralda po 30 letech: Z divošky je usedlá dáma, legendární herečku byste nepoznali

Představitelka titulní role v legendární telenovele se změnila k nepoznání, pořád ale doufá, že se ještě prosadí na obrazovkách.

Málokterý seriál se dokázal stát takovým celosvětovým fenoménem jako mexická telenovela Esmeralda z roku 1997. Kdo je Esmeralda, ví každý. I ti, kdo nikdy neviděli ani jeden díl, si pamatují, že byla slepá a nosila zelené šaty. Však se o ní svého času mluvilo všude a celé davy fanoušků sledovaly, jak dopadne její operace či jestli zůstanou s Josém Armandem nakonec spolu.

Esmeralda byla plná romantiky a nakonec měla i šťastný konec. Trvalo to sice 137 epizod, ale zrak byl zachráněn, láska jakbysmet a protagonistka s Josém mohli odcválat do imaginárního západu slunce. Jak ale pokračovala životní cesta Leticie Calderón, tedy herečky, která Esmeraldu ztvárnila?

Realita versus seriál

Zatímco na obrazovkách Esmeralda a José Armando prožívali vášnivou lásku, v realitě si nijak zvlášť neporozuměli a dvakrát se nemuseli. O to víc si pak zaslouží poklonu jejich herecké výkony, protože antipatie na sobě před kamerou nedali znát a lásku jim věřil kdedo. Ale ve skutečnosti tam opravdu žádná nebyla.

A to dokonce tak moc, že se Leticia snažila přesvědčit produkci, aby celá telenovela neměla dobrý konec, protože se jí zkrátka příčilo předstírat štěstí s někým, koho nemohla vystát. Vedení o tom ale nechtělo ani slyšet a Leticia musela přetrpět happy end.

Natáčení proto nebyla žádná legrace, ale ve výsledku stálo za to, protože Esmeralda katapultovala Leticii do pozice mezinárodní hvězdy.

Osobní život plný zkoušek

Esmeralda se tetelila štěstím, Leticia zas takové štěstí v osobním životě neměla. Vzala si zubaře Marcose Leona Lopéze, ale brzy se zase rozvedla. Pak si vzala advokáta Juana Collada, porodila mu dva syny, a opět se rozvedla, protože ji Juan opustil kvůli jiné. Což, pravda, zní jak z telenovely, ale v reálném životě stojíte o podobné situace přeci jen o fous méně.

Největší výzva je ale péče o syna Luciana, který trpí Downovým syndromem. Leticia dává péči vše, co je v jejích silách, a také se aktivně zapojuje do charitativních projektů a akcí na podporu lidí s Downovým syndromem.

Na Esmeraldu se nezapomíná

Leticia Calderón pokračuje v herecké kariéře, ale Esmeraldu samozřejmě stále považuje za nejzásadnější zlom svého života.

„Byla to role, která definovala mou kariéru,“ přiznává herečka. A připouští, že by si něco podobného klidně střihla znovu: „Nikdy neříkej nikdy. Pokud by přišla správná role ve správný čas, určitě bych o ní uvažovala,“ uvedla.