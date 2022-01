Johnson se omluvil za účast na večírku. Opozice premiéra vyzvala, aby rezignoval

Britský premiér Boris Johnson dnes v Dolní sněmovně připustil svou účast na večírku z května roku 2020 v premiérském sídle v Downing Street a omluvil se za ni.

Údajně se domníval, že jde o pracovní setkání, které odpovídá tehdejším společenským restrikcím, jež Johnsonova vláda vyhlásila ve snaze zpomalit šíření koronaviru. Šéf opozičních labouristů Keir Starmer jeho vysvětlení označil za směšné a urážlivé a vyzval jej k rezignaci.

Premiérova obhajoba

„Šel jsem do zahrady 20. května po šesté hodině, abych poděkoval skupinám zaměstnanců, načež jsem se po 25 minutách vrátil do své kanceláře a pokračoval v práci,“ řekl Johnson. „Když se na to dívám zpětně, měl jsem všem říci, ať jdou zpátky dovnitř,“ řekl premiér.

Událost podle něj zřejmě byla formálně v rámci tehdejších pravidel pro shromažďování, ve svém projevu označil zahrady premiérské rezidence za „nástavbu kanceláří“. Johnson však řekl, že měl tušit, že se to milionům lidí bude jevit jinak.

Šéf labouristů Starmer následně prohlásil, že Johnson ohledně své účasti na večírku měsíce klamal veřejnost. Jeho omluvu označil za „ubohé vystoupení muže zahnaného do kouta“.

„Jeho obhajoba, že si neuvědomil, že je na večírku, je tak směšná, že jí ve skutečnosti uráží britskou veřejnost. Konečně byl donucen přiznat, co všichni věděli, že když byla celá země zavřená, tak pořádal alkoholové večírky v Downing Street. Večírek skončil. Zachová se (premiér) slušně a rezignuje?“ řekl opoziční lídr.

Johnson následně opozici vyzval, aby počkala na závěry vyšetřování vládní úřednice Sue Grayové, která dostala na starost prověření nejméně pěti údajných večírků, které se během uzávěr konaly ve vládních budovách. Kromě zahradních setkání se jednalo o vánoční večírky či popracovní setkání zaměstnanců. Grayová má vydat svou zprávu do konce měsíce.

Opoziční zákonodárci již několik dní naznačují že by měl Johnson rezignovat, ve stejném duchu se nicméně vyjádřili i někteří vládní poslanci, podle nichž by měl premiér odstoupit, pokud se prokáže, že porušil koronavirové restrikce.

„Jeho přežití nyní visí na vlásku,“ řekl dnes nejmenovaný dlouholetý konzervativní zákonodárce agentuře Reuters. Podle dvou bleskových průzkumů veřejného mínění provedených v úterý se asi polovina dotazovaných domnívá, že by měl Johnson odstoupit.

Zůstane Johnson v premiérském křesle?

Na premiérově zahradě se podle médií sešlo předloni na jaře asi 40 zaměstnanců, mezi něž přišel i samotný Johnson a jeho manželka Carrie. V té době se spolu podle vládních nařízení nesměli stýkat více než dva lidé z různých domácností a to pouze venku za dodržování rozestupu dvou metrů. Byly také zavřené školy, bary či restaurace.

Podle e-mailu, k němuž se dostala stanice ITV, poslal 20. května 2020 hlavní tajemník premiéra Martin Reynolds e-mail více než 100 zaměstnancům z Downing Street, v němž je žádal, aby si na večírek přinesli vlastní alkohol a využili krásného počasí.

Britská média nynější kauzu označují za dosud největší výzvu pro Johnsonovo setrvání v premiérském křesle. Pokud by se mezi vládními konzervativci našlo 54 poslanců, které Johnson nepřesvědčil, mohli by mu vyjádřit nedůvěru a zahájit hlasování o tom, zda má zůstat v premiérském křesle.

To by sice ještě automaticky neznamenalo Johnsonův konec, nynější aféra by však podle politické editorky stanice Sky News Beth Rigbyové mohla nenávratně otřást jeho obrazem u veřejnosti. „I když to překoná, co se stane s volební podporou? Dokáže si znovu získat důvěru veřejnosti?“ řekla.

Johnson se přitom potýká s řadou dalších problémů, roste nespokojenost se způsobem, jímž vláda bojuje proti koronaviru, či například s rostoucími cenami energií. Konzervativci rovněž v prosinci přišli o křeslo v parlamentu ve volebním obvodu, které předtím stabilně drželi téměř 200 let. Zmizel rovněž pohodlný náskok v průzkumech veřejného mínění, který si poměrně dlouho drželi před labouristy.