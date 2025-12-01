Jela do práce – a z nebe jí spadla kočka. To, co následovalo, je neuvěřitelné
1. 12. 2025 – 10:20 | Zpravodajství | Alex Vávra
Ranní jízda po horské silnici v Severní Karolíně se změnila v bizarní scénu, když bělohlavý orel upustil kočku přímo na čelní sklo projíždějícího auta. Řidička vyvázla bez zranění, ale z příběhu se okamžitě stala místní legenda.
Středeční ráno na západě Severní Karolíny začalo pro jednu řidičku zcela obyčejně. Jela po U.S. Route 74 mírným tempem, mlha se ještě držela v údolích Great Smoky Mountains a provoz nebyl nijak hustý. Pohled na majestátního bělohlavého orla kroužícího nad krajinou se tak jevil jako příjemné zpestření cesty. Jenže během několika vteřin se rutina přetavila v naprostý surrealismus: z nebe spadlo tělo kočky a s ohlušujícím rachotem prorazilo čelní sklo vozu.
Místo, kde se to stalo, leží poblíž Bryson City, asi 65 kilometrů jihozápadně od Asheville. Náraz byl tak prudký, že sklo na straně spolujezdce prasklo na desítky ostrých střepů. Přestože řidička utrpěla obrovský šok, fyzickým zraněním se vyhnula. Teprve když zastavila u krajnice a začala se vzpamatovávat, došlo jí, co přesně se stalo: orel letící nad vozem upustil kočku přímo na její auto.
V šoku vytočila tísňovou linku 911. Záznam hovoru, který později zveřejnila agentura Associated Press, působí téměř nevěřícně. Žena vysvětlovala, že na její čelní sklo dopadla kočka, kterou ještě chvíli předtím viděla v pařátech bělohlavého orla. Další řidič jedoucí za ní zastavil a potvrdil celou situaci. Podle jeho komentáře šlo o nejšílenější věc, jakou kdy viděl.
Dispečerka reagovala s nečekaným klidem. Ujistila volající, že jejímu popisu věří, a dokonce dodala, že už slyšela i podivnější případy. Po lokalizaci místa nehody slíbila vyslání dálniční hlídky. Poté položila otázku, která se v takové chvíli zdá téměř groteskní, ale je v protokolu nutná: zda je kočka ještě živá. Řidička potvrdila, že ne, a že tělo zvířete leží mimo auto, u krajnice.
Proč orli pouštějí kořist a proč tento incident vlastně dává smysl
Odborníci na volně žijící zvířata se shodují, že chování orla není nijak neobvyklé – jen okolnosti byly mimořádně dramatické. Kendrick Weeks, odborník z Komise pro zdroje volně žijících živočichů Severní Karolíny, uvedl, že orel mohl nést mršinu, pravděpodobně sražené zvíře, které sebral u silnice. Sběr zdechlin je u bělohlavých orlů běžné chování, ačkoli většina lidí má tendenci si tyto ptáky představovat jako lovce, kteří berou jen živou kořist.
Orli dokážou unést i živá zvířata velikosti kočky, přestože je to pro ně výrazně náročnější. Jejich pařáty jsou uzpůsobeny ke krátkému silovému sevření, ne k dlouhodobému letu s těžkým nákladem. Už pouhé zakolísání ve vzduchu nebo změna směru může způsobit, že zvíře vyklouzne. Dalšími důvody upuštění kořisti mohou být útok jiného dravce, prudký odpor zvířete nebo prostě únava.
Weeks také zdůraznil, že bělohlaví orli jsou v Severní Karolíně stále častější. V současnosti se zde nachází přes 200 hnízdících párů, což představuje výrazný nárůst oproti minulým dekádám. Dospělí jedinci mohou vážit až přes 6 kilogramů a jejich rozpětí křídel často přesahuje dva metry. Takto velký pták, když něco upustí, už to málokdy končí nenápadně.
Zajímavostí je, že incidenty s ptáky, kteří upustí kořist na jedoucí vozidlo, nejsou ve světě úplně neznámé, i když zdaleka nejsou běžné. Většinou jde o ryby nebo drobná zvířata – případ s dospělou kočkou je však mimořádně vzácný. V horských oblastech, kde se silnice klikatí podél hlubokých lesů a údolí, ale podobné věci stále nelze vyloučit.
Příběh, který působí jako groteska, ale mohl skončit tragicky
Samotná řidička později přiznala, že měla obrovské štěstí. Kdyby kočka dopadla o něco blíže k jejímu místu za volantem, mohla být zraněna, nebo dokonce zabita. Pád těžkého těla z výšky několika desítek metrů může mít stejnou sílu jako úder velkým kamenem. Místní úřady považují situaci za kuriózní, ale zároveň upozorňují, že podobné incidenty jsou připomínkou toho, jak nepředvídatelné může být setkání člověka s divokou přírodou. Great Smoky Mountains mají bohatou populaci divoké zvěře a dravců – od medvědů až po orly – a řidiči zde už dlouho vědí, že musí být připraveni na nečekané.
Tento incident se však vymyká obvyklým představám. Místní obyvatelé už ho s nadsázkou označují za příběh, který bude kolovat po hospodách, školách i rodinných setkáních. Připomíná totiž zvláštní směs absurdity, nebezpečí a divoké přírody, která je pro západní Severní Karolínu tak typická.
Zatímco čelní sklo auta putuje na výměnu a řidička se snaží otřást z šoku, příběh o orlovi, kočce a jednom obyčejném ranním dojíždění se už pravděpodobně usadil mezi místními legendami. A jen málokdo by se divil, kdyby se na něj jednou vzpomínalo stejně jako na historky o medvědech lovících odpadky nebo o jelenovi, který vběhl do školní jídelny.
Je to příběh, který by si málokdo troufl vymyslet. Ale příroda v Great Smoky Mountains někdy píše scénáře, které překonají i ty nejdivočejší.