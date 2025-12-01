Kultovní tanková hra se chlubí účastí shakespearovského Benedicta Cumberbatche
1. 12. 2025 – 10:15 | Komerční sdělení | Inzerce
Sváteční sezona, čas oslav, dárků a velkolepých odměn ve World of Tanks, se chystá začít. Letos se k oslavám připojuje uznávaný britský herec Benedict Cumberbatch jako oficiální ambasador akce World of Tanks Holiday Ops 2026. Cumberbatch, známý svým intelektem a magnetickou přítomností, přináší nový přístup k velení – klidný, strategický a založený na chytrém vedení na bojišti.
Holiday Ops 2026 startují 5. prosince 2025 a potrvají do 12. ledna 2026. Hráči se mohou těšit na kouzelnou zimní výpravu plnou svátečních misí, oslnivých odměn a svátečních překvapení. Benedict Cumberbatch vítá tankisty v sváteční garáži, uděluje speciální úkoly a vytváří skutečně jedinečnou atmosféru. Hráči budou moci získat exkluzivní odměny s tematikou celebrity, včetně jeho herní podoby jako velitele tanku – včetně originálního dabingu.
„Jsem nadšený, že se letos mohu stát součástí Holiday Ops ve World of Tanks,“ říká Benedict Cumberbatch. „Je to hra, která oslavuje strategii, týmovou spolupráci a myšlení několik kroků dopředu. Spolupráce s týmem mě opravdu bavila a těší mě, že jsem mohl přinést do tohoto světa nový nádech – spolu s kouskem sváteční atmosféry. Přeji všem hráčům fantastickou sváteční sezonu.“
Vedle herních oslav pokračuje tým World of Tanks v každoroční tradici uvedení zcela nového krátkého filmu Holiday Ops. Letošní příběh sleduje Sebastiana, plachého kancelářského pracovníka, který nenachází odvahu oslovit svou vyvolenou Sarah. Na scénu vstupuje Benedict Cumberbatch jako vtipný, lehce excentrický terapeut, který mu pomáhá čelit jeho obavám pomocí chytrých a neobvyklých cvičení. Výsledkem je hřejivý, vtipný a jemně surrealistický příběh o odvaze, spojení a společné lásce ke World of Tanks – sváteční připomínka, že odvaha často začíná na těch nejneočekávanějších místech.