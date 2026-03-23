Jeho tvář zná celý svět, jeho hlášky zlidověly. Poznáte, o kom je řeč?
23. 3. 2026 – 13:44 | Zpravodajství | Alex Vávra
Herec, který změnil podobu akčního hrdiny a dokázal být zároveň drsný i překvapivě civilní. Jeho tvář zná celý svět, jeho hlášky zlidověly a jeho kariéra přepsala pravidla Hollywoodu. Poznáte, o kom je řeč, ještě dřív, než zazní jeho jméno?
Narodil se 19. března 1955 v německém městě Idar-Oberstein, ale jeho příběh se formoval především ve Spojených státech. Dětství neměl snadné – trápilo ho koktání, které z něj dělalo spíše tichého pozorovatele než sebevědomého chlapce. Paradoxně právě tento handicap ho přivedl k herectví. Na jevišti totiž jeho potíže mizely a poprvé mohl být někým jiným.
Cesta k úspěchu ale nebyla přímočará. V New Yorku pracoval jako barman a bral jakoukoli příležitost, která by ho přiblížila k herecké kariéře. Zlom přišel s televizním seriálem Měsíční svit, kde zaujal neokázalým šarmem a lehkostí. Nebyl klasickým hrdinou – spíš mužem s nadhledem, ironií a jistou nedokonalostí, která působila lidsky.
Zrod nečekaného akčního hrdiny
Skutečná proměna v hvězdu ale přišla až s filmem Smrtonosná past. Jeho postava policisty nebyla neporazitelná. Byl zranitelný, unavený, často zoufalý – a právě proto uvěřitelný. Film se stal obrovským hitem a změnil podobu akčního žánru. Následovala pokračování, která jeho postavení jen upevnila: Smrtonosná past 2, Smrtonosná past 3 nebo Smrtonosná past 4.0.
Zůstat ale jen u jednoho typu rolí by pro něj bylo málo. V devadesátých letech ukázal, že má mnohem širší rozsah. Ve filmu Pulp Fiction: Historky z podsvětí od Quentin Tarantino vytvořil postavu, která se stala kultovní. Ve snímku Šestý smysl překvapil civilním a tlumeným výkonem, který stojí na atmosféře a napětí spíše než na akci. A ve filmu Pátý element dokázal spojit nadsázku, humor i akční dynamiku.
Jeho kariéra tak nebyla jen sledem komerčních úspěchů, ale také důkazem, že i herec spojovaný s jedním žánrem může překvapovat.
Konec kariéry a současnost
Soukromý život měl pod drobnohledem veřejnosti. Jeho vztah s herečkou Demi Moore patřil k nejsledovanějším v Hollywoodu. Přestože jejich manželství skončilo, dokázali si zachovat vzájemný respekt a fungující rodinné vazby.
V posledních letech se ale jeho příběh změnil. Postupně začaly prosakovat informace o tom, že jeho zdravotní stav mu komplikuje práci. Nejprve byla oznámena afázie – porucha řeči, která ovlivňuje schopnost komunikace. Později rodina upřesnila diagnózu na frontotemporální demenci, závažné neurologické onemocnění, které postupně zasahuje nejen řeč, ale i chování, paměť a osobnost.
Dnes se stáhl z veřejného života. Nehraje, nevystupuje a většinu času tráví v kruhu rodiny, která o něj pečuje. Informace, které občas zveřejní jeho blízcí, ukazují, že jeho stav je vážný a postupně se zhoršuje. Přesto je kolem něj patrná silná podpora – jeho současná manželka, bývalá partnerka i děti drží při sobě.
Jeho kariéra tak získává jiný rozměr. Už nejde jen o seznam filmů, ale o odkaz člověka, který dokázal změnit podobu filmového hrdiny a zanechal stopu, kterou nelze přehlédnout.
A pokud jste ho podle všech těch stop poznali, pak víte, že řeč byla o muži jménem Bruce Willis.