Jednání lídrů o obsazení vrcholných pozic EU se protahuje

Jednání o obsazení vrcholných pozic v rámci Evropské unie stále pokračují. Lídři unijních zemí v pondělí znovu debatují po devítihodinové pauze. Nedělní jednání v noci přerušili kvůli sporům.

Summit v neděli začal s několikahodinovým zpožděním. Bilaterální a skupinové debaty se konaly od nedělního podvečera, u společného stolu pak všichni lídři zasedli v noci jen na dvě hodiny. Nedokázali dosáhnout kompromisu, tudíž před nedělní půlnocí schůzi přerušili.

Série neformálních schůzek koordinovaných šéfem Evropské rady Donaldem Tuskem ale pokračovaly v podstatě celou noc.

Problematický kandidát

Podle diplomatů je opět otevřena možnost, že se šéfem Evropské komise stane její nynější první místopředseda a kandidát evropských socialistů Frans Timmermans. Italský premiér Giuseppe Conte však v pondělí ráno uvedl, že nizozemský politik zdaleka nemá jednomyslnou podporu.

Timmermans se jako kandidát Evropské rady nelíbí například českému premiérovi Andreji Babišovi a lídrům z Polska a Maďarska, Timmermanse odmítají i někteří lídři hlásící se k vítězné Evropské straně lidové. (EPP). Podle nich by EPP měla jako vítěz právo nominovat svého člověka a nepřenechat pozici dalším stranám.

K Timmermansovi má výhrady asi 10 zemí. Tusk chce mít záležitost týkající se nominace nového šéfa Evropské komise uzavřenou během pondělí.

Summit se obvykle snaží o konsensuální dohodu, Tusk má nicméně právo nechat rozhodnout hlasováním.

Kdo bude na dalších postech?

Co se dalších vysokých unijních pozic týče, podle dosavadních plánů by se měl ve středu stát předsedou europarlamentu kandidát EPP Manfred Weber. Zvažuje se i možnost, že nástupkyní Donalda Tuska v čele Evropské rady bude dánská komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová. Novou šéfkou unijní diplomacie by pak mohla být bývalý bulharská eurokomisařka Kristalina Georgievová.