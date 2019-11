Jako po bitvě: Demonstrace ochromily Hongkong

GALERIE - Magazín autor: luk

Protivládní demonstrace už čtvrtý den paralyzují život v Hongkongu. Kolabuje doprava a kvůli obavám z násilností byla do konce týdne zrušena výuka na všech školách. V ulicích pokračují násilné střety demonstrantů s policií.

Policie tento týden poprvé vstoupila do univerzitních areálů, kde se podle ní vyzbrojují demonstrující studenti. To vyvolalo bouřlivou reakci, protože v Hongkongu univerzita požívá ochranu a na její půdu policie nesmí. V několika univerzitních areálech se studenti zabarikádovali a výuka zde zřejmě odpadne až do konce roku.

Protesty jsou namířené proti hongkongské vládě. K požadavkům demonstrantů patří mimo jiné demokratické reformy a rezignace správkyně Hongkongu Carrie Lamové. Podle kritiků Peking postupně omezuje demokratické zřízení a autonomní výsady této bývalé britské kolonie, která se pod čínskou správu vrátila v roce 1997.