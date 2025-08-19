Je to venku! Záhadná nová láska Veroniky Žilkové odhalena
19. 8. 2025 | Magazín | Jana Strážníková
Mlžila a tajila, ale nakonec vlastně nebylo proč.
Známá herečka a bavička Veronika Žilková se už delší dobu nikterak netají skutečností, že našla novou lásku v náručí nového partnera. Jenže se jí vůbec nechtělo prozradit, o koho jde.
Jak to tak bývá, v reakci na to se samozřejmě rozběhly drby a spekulace, které pak žily vlastním životem. Někteří už například považovali za prakticky jisté, že se Veronika dala dohromady s žokejem Jaroslavem Šímou.
To ale herečka rázně vyvrátila a dodala prostý, ale velmi zásadní důvod: „Ten jezdec je homosexuál. Já jsem hrozně ráda, že mi ho všichni jako podsouváte, ale on je mladší než Agáta a on sám byl dvakrát už registrován. Takže já neprozrazuji žádné tajemství.“
Tajemství je ale nakonec prozrazeno. Veroniku totiž zastihli redaktoři Blesku na dovolené a láskyplný doprovod jí dělal známý scenárista Ivan Hubač. Už nebylo co zapírat.
„Po smrti manželky jsem žil rok a půl sám, ale samota je hodně těžká. Na jaře tohoto roku jsme se náhodou potkali v divadle, kde jsem byl s vnučkou, a Veronika tam byla s vnoučaty,“ uvedl Hubač pro Blesk.
„Moje žena Veroniku učila na DAMU a měla ji ráda a Veronika měla ráda ji. Jsem rád, že ji poznaly i moje tři děti a jsou rády, že už nejsem sám. Sympatie mých dětí a Veroniky jsou vzájemné, rovněž sympatie moje k jejím dětem,“ popsal vcelku propletené vztahy z minulosti.
„Veroniky si vážím nejen jako herečky, velmi se mi líbil film Zapomenuté světlo nebo její poslední film Spolu. Ale potom, co jsem ji blíž poznal, si ji vážím jako člověka,“ dodal.
Tak ať to vydrží. Však už by si to oba zasloužili.