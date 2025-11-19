Dnes je středa 19. listopadu 2025., Svátek má Alžběta
Je to venku! Hvězdná moderátorka TV Nova má novou lásku. Koho si našla?

Je to venku! Hvězdná moderátorka TV Nova má novou lásku. Koho si našla?
zdroj: Profimedia.cz
A pak že co je v domě, není pro mě. Moderátorka vypadá nadmíru spokojeně.

Výše zmíněné úsloví nevzniklo pro nic za nic: Na vztahy na pracovišti si většina lidí dává pořádný pozor. A to i v případě, že je zaměstnavatel nebo firma bez problémů tolerují: Vztah skončí a představa, že s bývalým máte pořád pracovat, je zkrátka dost děsivá.

Jenže co je platný chladný kalkul a myšlenka na statistickou pravděpodobnost, když srdce zkrátka velí jinak? Přesně v takové situaci se vlastně úplně nečekaně ocitla oblíbená moderátorka TV Nova Rebecca Diatilová.

Půvabná moderátorka totiž našla štěstí s Davidem Chmátalem, kolegou z televize.

„Už nějakou dobu nejsme jen kolegové, ale i pár a skvělej tým mimo studio,“ potvrdil moderátor na Instagramu.

Kolegové jsou už dlouho, ale jiskra přišla až po letech: „I když jsme na Nově oba už šest let, nikdy jsme si nebyli blízcí ani jako kolegové, a proto i nás samotné překvapilo, jak spontánně to začalo, jak moc rychle mezi námi vzniklo něco takhle výjimečného. Jsme moc spokojeni,“ uvedl pro TN.cz.

První náznaky náklonnosti k sobě začali pociťovat zhruba před rokem okolo loňských Vánoc, než Chmátal odjel soutěžit v Survivoru. Jiskra pak naplno přeskočila, když se vrátil domů: „Po jeho návratu jsme to rozvinuli ve vztah,“ dodala Rebecca.

Zamilovanému páru pogratuloval zástup fanoušků, mezi nimi i známé osobnosti.

„Gratuluji,“ vzkázala herečka Jana Bernášková.

„Jste božani, moc moc užívejte společný život,“ blahopřála moderátorka Snídaně s Novou Kateřina Pechová.

