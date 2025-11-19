Je to venku! Hvězdná moderátorka TV Nova má novou lásku. Koho si našla?
19. 11. 2025 – 13:30 | Magazín | BS
A pak že co je v domě, není pro mě. Moderátorka vypadá nadmíru spokojeně.
Výše zmíněné úsloví nevzniklo pro nic za nic: Na vztahy na pracovišti si většina lidí dává pořádný pozor. A to i v případě, že je zaměstnavatel nebo firma bez problémů tolerují: Vztah skončí a představa, že s bývalým máte pořád pracovat, je zkrátka dost děsivá.
Jenže co je platný chladný kalkul a myšlenka na statistickou pravděpodobnost, když srdce zkrátka velí jinak? Přesně v takové situaci se vlastně úplně nečekaně ocitla oblíbená moderátorka TV Nova Rebecca Diatilová.
Půvabná moderátorka totiž našla štěstí s Davidem Chmátalem, kolegou z televize.
„Už nějakou dobu nejsme jen kolegové, ale i pár a skvělej tým mimo studio,“ potvrdil moderátor na Instagramu.
Kolegové jsou už dlouho, ale jiskra přišla až po letech: „I když jsme na Nově oba už šest let, nikdy jsme si nebyli blízcí ani jako kolegové, a proto i nás samotné překvapilo, jak spontánně to začalo, jak moc rychle mezi námi vzniklo něco takhle výjimečného. Jsme moc spokojeni,“ uvedl pro TN.cz.
První náznaky náklonnosti k sobě začali pociťovat zhruba před rokem okolo loňských Vánoc, než Chmátal odjel soutěžit v Survivoru. Jiskra pak naplno přeskočila, když se vrátil domů: „Po jeho návratu jsme to rozvinuli ve vztah,“ dodala Rebecca.
Zamilovanému páru pogratuloval zástup fanoušků, mezi nimi i známé osobnosti.
„Gratuluji,“ vzkázala herečka Jana Bernášková.
„Jste božani, moc moc užívejte společný život,“ blahopřála moderátorka Snídaně s Novou Kateřina Pechová.
