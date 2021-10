Je potřeba rozvíjet regionální spolupráci ve střední Evropě, zdůraznil Kulhánek ve Vídni

Pro rozvoj spolupráce v regionu střední Evropy, a to nejen v souvislosti s koronavirovou krizí, se vyslovil český ministr zahraničí Jakub Kulhánek.

O spolupráci mluvil Kulhánek při dnešním setkání s partnery z Rakouska, Slovenska, Slovinska a Maďarska ve Vídni. Kulhánek zároveň zdůraznil význam očkování jako prostředku k návratu k běžnému způsobu života v období před vypuknutím epidemie nemoci covid-19.

„Potřebujeme rozvíjet regionální spolupráci více než kdy jindy. Regionální spolupráce není potřebná jen v boji proti pandemii covidu-19, ale může posílit i přeshraniční spolupráci a podporovat kontakty lidí,“ řekl Kulhánek na tiskové konferenci.

Středoevropské země včetně ČR navzdory postupujícímu očkování v posledním období čelí rychlejšímu tempu šíření koronavirové infekce. „Jediná cesta, jak ochránit sebe, je očkovat se. Pokud můžete, očkujte se. Je to jediná cesta a naše jediná šance k návratu k našim životům, jak tomu bylo v období před pandemií,“ uvedl šéf české diplomacie.

Podle Kulhánka se ministři na schůzce shodli, že právě očkování proti covidu-19 může pomoci k tomu, aby se nezopakovala dřívější protiepidemická omezení. „Jediná cesta, abychom zabránili zavádění restriktivních opatření, jak jsme je zažili minulý rok, včetně omezení na hranicích, je, aby se lidé nechali očkovat. Jsem daleko od toho vyloučit to, že by došlo k zavedení nějakých zpřísnění,“ řekl ministr ČTK a České televizi po jednání.

Česko v očkování proti covidu-19 zaostává za průměrem zemí EU. Ještě menší podíl podíl očkovaných obyvatel než v Česku je například na Slovensku.

Také nový rakouský ministr zahraničí Michael Linhart řekl, že byť epidemie covidu-19 neskončila, zmíněné země by se měly zaměřit na budoucnost. „Musíme se dívat do budoucna, pohlížet na ekonomiku a obnovu hospodářství. My jako středně velké ekonomiky jsme velmi propojené a závislé na zahraničním obchodu,“ uvedl Linhart, který ve funkci šéfa rakouské diplomacie tento měsíci vystřídal Alexandera Schallenberga. Ten se stal novým kancléřem po demisi Sebastiana Kurze, jenž odstoupil po korupční aféře.

Ministři zahraničí Česka i Rakouska před novináři zdůraznili význam projektu Východního partnerství, který slouží ke sbližování EU se státy východní Evropy a Kavkazu. Kulhánek zopakoval, že podporuje uvalení dalších sankcí na běloruský režim. Minsk nejnověji čelí kritice některých států EU za to, že zneužívá migraci jako odvetu za dřívější unijní sankce proti Bělorusku. Do projektu Východního partnerství se řadí také Bělorusko, jehož vláda letos členství ovšem pozastavila.