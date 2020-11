Je kritika potetovaného člena vlády rasismus?

Tradiční tetování, které má maorská ministryně Nanaia Mahutaová na bradě, je podle spisovatelky ošklivé a necivilizované. "Vážně? Tohle je obličej nové novozélandské ministryně zahraničí? Obličejové tetování není zrovna to, co by patřilo k uhlazenému, civilizovanému vzhledu diplomata 21. století," napsala Piersonová na twitteru.

Really? The face of NZ’s new Foreign Minister? Facial tattoos are not exactly a polished, civilised presentation for a foreign diplomat in the 21st Century. Ffs! Jacinda has gone full wokelette on stilts. https://t.co/jpCqrHEqal