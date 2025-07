Jaromír Soukup stupňuje oheň! Nová lavina urážek směrem k Agátě i Dopitovi: "Je to úchyl!"

10. 7. 2025 – 7:45 | Magazín | Jiří Rilke

Podnikatelem cloumá zuřivost a nesnaží se to nějak zakrývat.

Kdyby se hněv dal zhmotnit, podnikatel a někdejší mediální magnát Jaromír Soukup by ho měl doslova na rozdávání. Se svou bývalou partnerkou Agátou Hanychovou se už delší dobu soudí kvůli péči o dceru Rozárku, s jejím manželem Miroslavem Dopitou zase kvůli rvačce, při níž za nepříliš jasných okolností dostal příšerně naloženo.

Podobná míra konfliktu ale Soukupovi nejspíš nestačí a má proto potřebu ještě přilévat olej do ohně na svých stránkách, kde prakticky co denně plive na všechny, kdo se mu znelíbili.

„Tu módu, že kdo řekne o Soukupovi, že je debil, tak je dobrý, rozjela Dopitová. Říkat o Soukupovi, že je debilní, že na ni křičí, bije ji nebo že je ošklivý, to se hodilo, protože to tak pěkně zakrylo to, že Soukupovi vzala tříměsíční holčičku a za dva dny si tam nastěhovala Dopitu. Toho nýmanda, který neměl kam jít. Byl v exekucích, vyhodila ho manželka, měl igelitku, tak si to domluvila Dopitová. Potřebovala k tomu ale legendu, že Soukupovi vzala tříměsíční holčičku, protože je debil,“ soptil Soukup v placené sekci svého webu nedávno.

„Když Dopitová žvanila podivným holčičkám lži a nesmysly, aby odclonila pozornost od dobytčárny, kterou udělala, tak se tomu nemůžete bránit… Dva roky jsem mlčel, teď se k té bezcharakterní paní vyjadřuju,“ pokračoval.

„Vezmete tátovi dítě, dovyberete si jiného tátu. A počítáte s tím, že ten táta se na to dítě vyprdne a bude ho mít maximálně tak napsané v rodném listě. To se milostivá paní šeredně přepočítala,“ hlásí bojovně.

„Jestli Dopitová měla představu, že se na svoje dítě vyprdnu, když si našla Dopitu, jako to udělal Dopita se svým synáčkem, s nějakým tím Kryšpínem, že ho sedm let neviděl, protože prý nechtěl bourat manželství Dopitové s Prachařem, tak to se mýlila, protože jestli je někdo úchyl, tak to nejsem já, ale ten Dopita, který syna neviděl… Pravda je taková, že byl línej jak veš, nechtěl platit a zmizel na Bali, protože se bál policajtů…“ šil do svého nenáviděného soka.

Sněhobílá čiročirá nevinnost jistě nefiguruje ani na jedné straně sporu, nelze si ale nevšimnout, že Soukup zuří vážně hodně. Možná až moc. Možná až tak moc, až to skoro začíná vypadat, že je prostě a dobře zhrzený a jenom nedokáže překousnout, že ho Agáta nechala.

Jak to je doopravdy, však ví jen on sám.