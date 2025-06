Jakub Prachař a mezinárodní ostuda: Porval se v letadle a nedopadlo to dobře!

5. 6. 2025 – 7:30 | Magazín | Jana Strážníková

Oblíbený herec a bavič měl poněkud divočejší let, než bylo v plánu a na chvíli dokonce skončil v klepetech.

Slavný bavič, herec a moderátor Jakub Prachař se účastnil historického momentu: Inauguračního letu Praha – Abú Zabí společnosti Ethiad Airways, prvního přímého spojení Česka a hlavního města Spojených arabských emirátů, na které se čekalo předlouhé roky.

Situace se nicméně docela solidně vymkla z ruky a ze slavnostní atmosféry brzo vzniklo pořádné dusno. Na palubě se totiž strhla bitka a z dostupných informací se spíše zdá, že to byl právě Prachař, kdo ji rozpoutal.

Moderátor prý začal z neznámého důvodu napadat jednoho z krajanů: „Nevím přesně proč, ale začal mu nadávat ve stylu: Ty brzo chcípneš! Strašně vyváděl, bylo zjevné, že není úplně při smyslech,“ cituje Blesk svědka, který si nepřál být jmenován.

„A protože si jeho výlevy napadený začal nahrávat na mobil, neboť mu asi došlo, že tady končí legrace, Prachař ho dokonce udeřil!“ popsal svědek.

„Jeden z cestujících v byznys třídě byl fyzicky napaden panem Prachařem. Kapitán letu požádal o policejní asistenci po přistání. Z letadla vyvedla pana Prachaře policie v želízkách. Podle posádky byl jednoznačně pod vlivem přinejmenším alkoholu, což jistě ukážou testy. Myslím, že to někdo z lidí sedících kolem bude mít i natočené, protože to byl strašný skandál!“ popsal situaci pro Blesk jiný účastník letu.

„Posádka říkala, že za všechny roky, co létá, takový extrém zažila maximálně jednou dvakrát... Pan Bouček se pokoušel pana Prachaře všemožně omlouvat a chtěl ho doprovodit i na policii, aby mu mohl být nápomocný, ale celkem tvrdě ho odmítli. Nechali si jen Prachaře a napadeného muže,“ dodal.

„Házel spolucestujícím drinky na zem, pak se jim snažil brát mobily, když si jeho řádění všichni kolem natáčeli. Posádka ho pak zklidnila a usadila zvlášť, takže doletěli až do cíle,“ popsal další svědek.

Situace byla podle všeho dost ostrá na to, že pilot dokonce zvažoval odklonění letu a předčasné nouzové přistání. Posádka ale nakonec Prachaře zpacifikovala a letadlo dorazilo do plánované destinace. Pilot nicméně požádal o policejní pomoc a hned po přistání do letadla napochodovala pořádková jednotka, která si českého moderátora odvedla doslova v řetězech.

Jiný cestující se ale pro změnu ozval magazínu Expres a drama spíš popírá: „Jen se ohradil proti tomu, že ho někdo z cestujících natáčel, chtěl mít klid,“ tvrdí s tím, že je kauza silně přifouknutá, v poutech Prachaře rozhodně nikdo neodváděl a všechno se nakonec vyřešilo v klidu.

Sám Prachař pro Blesk tvrdí, že se nic moc nestalo: „Mladého muže jsem žádal, aby mě nefotil a netočil. Mé prosbě nevyhověl, a tak jsem do něj strčil. Myslel jsem, že business platím, abych měl klid. Toť vše. A na letišti se vše vyřešilo domluvou. Konec příběhu,“ uvedl.

„Vše proběhlo podle standardních postupů. Podal jsem vysvětlení i s druhým aktérem a tím to skončilo,“ dodal.