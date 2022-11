Řecké opatření má motivovat supermarkety k nižším cenám

Řecká vláda od středy spouští další opatření, jímž chce zmírnit dopady růstu životních nákladů na obyvatele. Pro velké řetězce supermarketů zavádí povinnost vytvářet takzvaný košík pro domácnosti, který má zahrnovat pět desítek druhů základního zboží, zejména potravin. O cenách položek v tomto koši, které nesmějí růst víc než inflace, budou muset prodejci každý týden informovat ministerstvo pro rozvoj i spotřebitele. Ti se ceny dozví prostřednictvím aplikace nebo přímo v obchodě.

„Zajistíme takto základní produkty pro ty nejzranitelnější,“ řekl státní televizi ERT ministr pro rozvoj Adonis Georgiadis. „Neurčujeme ceny, ale vytváříme nový prostor pro soutěž mezi řetězci. Ty by se tak měly snažit mít co nejlevnější košík pro domácnosti, čímž mohou přilákat zákazníky,“ řekl Georgiadis. Podle něj lidem tento koš velmi pomůže, až pochopí, jak funguje. Opatření začne platit 2. listopadu a zatím má trvat do konce března příštího roku.

Vláda stanovila seznam 51 položek, které má košík pro domácnosti obsahovat. Zahrnuje například chléb, rýži, vejce, špagety, ale také toaletní papír nebo jídlo pro psy či kočky. Každý prodejce sám zvolí, který výrobek dané položky do košíku zařadí a stanoví jeho cenu. Tyto výrobky pak budou označeny v regálech zvláštním symbolem.

O cenách v košíku musejí každý týden prodejci informovat ministerstvo, jinak jim bude hrozit pokuta až 5000 eur (až 125 000 Kč) za každý den zpoždění. Opatření je povinné pro řetězce, jejichž obrat v předchozím finančním roce přesáhl 90 milionů eur (asi 2,25 miliardy Kč). Ostatní se mohou připojit, ale nemusejí.

Roční míra inflace v Řecku podle prvního odhadu statistického úřadu Eurostat v říjnu činila 9,8 procenta, a byla tak mírně pod průměrem zemí eurozóny, kde činila 10,7 procenta. V meziměsíčním srovnání ceny v Řecku podle odhadu Eurostatu o procento klesly.