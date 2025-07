Jak z Olympu: Oblíbená moderátorka uchvátila fanoušky fotkou nahoře bez

2. 7. 2025 – 7:00 | Magazín | Jana Strážníková

Populární moderátorka našla ztracené sebevědomí a v poslední době posílá fanoušky do kolen čím dál tím častěji.

Není to tak dlouho, co jsme si všimli, že populární moderátorka Eva Decastelo vypadá, že jí rozchod prospěl. Konec vztahu sice podle všeho proběhl bez bouří, bez Itálie a v přátelském klidu, ale Eva hned pak zářila spokojenými úsměvy na všechny strany a jeden by na ní oči nechal.

A obrat o nechávání očí můžeme rovnou vztáhnout i na další svody a mámení, kterými si Eva s elegantní grácií omotává zástup fanoušků okolo prstu. Nedávno například vyrazila na party Playboye v silně odhalených šatech a pochvaly jen pršely.

„Předepsaný dress code byl černá a zlatá. Dlouho jsem hledala, co si vezmu. Téměř vždy je na této párty, kterou pravidelně moderuji, podobný dress code, tak už jsem vynesla prakticky vše, co jsem doma měla. Na tyto šaty jsem dlouho neměla odvahu, koupila jsem je na internetu a mám je doma asi osm let,“ prozradila moderátorka o svém modelu pro Super.cz.

Zač stydět se přitom opravdu neměla: Evě je sice už 46 let, ale postavu má stále fantastickou. Což je o to víc s podivem, že sama přiznává, že cvičení opravdu není její oblíbená činnost: „Nenávidím cvičení a cvičím jen proto, abych mohla žrát,“ prohlásila.

Eva též nedá dopustit na maderoterapii (speciální masážní technika s využitím dřevěných válečků a anatomicky tvarovaných pomůcek). A nyní na ni nejspíš nedá dopustit ani dav jejích sledujících, protože se jim Eva předvedla přímo na masážním stolu skoro nahá.

Radost pohledět, nemyslíte?