Jak vybrat ideální grilovací dřevěné uhlí

Výběr ideálního dřevěného uhlí pro grilování může být náročný úkol vzhledem k široké nabídce na trhu. Abychom vám to usnadnili, shromáždili jsme informace z odborných analýz, testů a zkušeností známých grilmasterů. Porovnání dřevěného uhlí je důležité, protože se jedná o klíčový prvek úspěšného grilování. Většina z nás, kdo pravidelně grilují, se nechce spokojit s nekvalitními produkty, které často obsahují chemikálie a mají nízkou výhřevnost a velké množství popílku. Takové uhlí často zakoupíme na poslední chvíli na benzinové pumpě nebo v supermarketu.

Nyní si tedy povíme, jaké jsou nejlepší a zároveň nejvhodnější typy grilovacího dřevěného uhlí. Takže se pohodlně usaďte, pokud možno v plavkách, a nezapomeňte mít po ruce větrák, fén nebo noviny, abyste si mohli v případě potřeby udělat ideální grilovačku.

Uhlí nebo dřevo?

Tuto otázku si klademe vždy, když plánujeme grilování. Hlavní rozdíl mezi uhlím a dřevem spočívá v jejich výrobě. Dřevěné uhlí se vyrábí karbonizací dřeva při vysokých teplotách bez přístupu vzduchu, což odstraňuje vodu a zvyšuje výhřevnost. Dřevěné uhlí hoří déle, má vyšší výhřevnost a neprodukuje plameny, což je ideální pro grilování. Kvalita dřevěného uhlí závisí na druhu dřeva a způsobu karbonizace.

Nejlepší typy grilovacího dřevěného uhlí

Binchotan – Nejvyšší kvalita pro dlouhé grilování

Binchotan znamená v japonštině dřevěné uhlí a je považován za nejkvalitnější volbu pro dlouhé grilování. Tento typ uhlí je často využíván pro špičkové kulinářské účely, zejména v japonských restauracích. Binchotan dokáže udržet teplo konzistentně a efektivně, což je ideální pro dlouhé vaření, zejména při použití keramických či jiných uzavřených grilů. Vlastnosti binchotanu jsou velmi zajímavé. Nevytváří kouř ani zápach, což přispívá k čistšímu a zdravějšímu grilování. Neobsahuje chemické přísady, což zaručuje čistotu a bezpečnost. Proces výroby trvá deset dní, během nichž se dřevěné uhlí ochlazuje, zahřívá a zušlechťuje. Tento proces karbonizuje strukturu dřeva a vytváří mikroskopické dutinky, které zvyšují jeho využití.

zdroj: Tisková zpráva

Mezi primární využití patří kulinářské účely díky schopnosti udržet vysokou a konzistentní teplotu. Například při grilování ryb kuchaři potřebují, aby kůže byla křupavá a měla krásnou kouřovou chuť, zatímco maso by mělo zůstat jen mírně uvařené – což je možné díky vysoké teplotě bílého binchotanu. Díky své porézní struktuře může být binchotan použit i k čištění vody. Další využití binchotanu v Japonsku zahrnuje jeho přidání do rýže během vaření, což zlepšuje její chuť a texturu. Binchotan se také používá jako ekologické hnojivo. Zapálení binchotanu může být složitější, protože trvá déle než u jiných druhů uhlí. Efektivním způsobem je začít s levnějším dřevěným uhlím v komínovém startéru a po jeho zapálení přidat binchotan jako základ do grilu. Po asi 30 minutách by měla být uhelná polena dostatečně žhavá. Důležité je také umožnit přístup kyslíku k dřevěnému uhlí pro rychlejší rozžhavení.

zdroj: Tisková zpráva

Marabu – Udržitelná volba s fantastickým aroma

Marabu je invazní keř pocházející z Afriky, který se rozšířil po světě, zejména v suchých a polosuchých oblastech. Původně obsadil rozsáhlé plochy orné půdy a přírodních oblastí, kde vytlačil původní vegetaci a ovlivnil místní ekosystémy. Jeho rychlý růst a schopnost přežít v nepříznivých podmínkách z něj činí významnou hrozbu pro biologickou rozmanitost a potravinovou bezpečnost. Dřevěné uhlí z marabu je známé svou vysokou výhřevností, dlouhou dobou hoření a krásným aroma. Navíc má velmi nízkou jiskernatost. Použitím marabu se snižuje tlak na původní lesy a podporuje se obnova zničených ekosystémů.

Výroba dřevěného uhlí z marabu má také pozitivní dopad na místní komunity. Sběr a zpracování marabu na dřevěné uhlí vytváří pracovní příležitosti a možnost výdělku pro lidi žijící v oblastech postižených tímto invazním druhem, především na Kubě, kde ekonomická situace není nejlepší. Z energetického hlediska je dřevěné uhlí z marabu udržitelné a účinné. Díky vysoké energetické hustotě a nízkému obsahu vlhkosti je ideálním palivem pro různé účely, včetně grilování. Jeho místní a obnovitelná dostupnost navíc snižuje závislost na neobnovitelných zdrojích energie a přispívá k energetické bezpečnosti komunit. Kvalita uhlí závisí na tom, jaké kusy dřeva jsou spalovány, kolik popílku uhlí obsahuje a jak dlouho a kvalitně bylo karbonizováno. Proto doporučujeme kupovat osvědčené značky.

Quebracho – Kvalitní volba z Jižní Ameriky

Quebracho je dřevo pocházející z Jižní Ameriky, především z Argentiny a Paraguaye. Toto velmi tvrdé dřevo zajišťuje vysokou výhřevnost a dlouhé hoření. Na rozdíl od marabu více jiskří a prská, a doba hoření bývá kratší. Při nákupu quebracha je důležité zvolit kvalitní dodavatele, protože existují různé úrovně kvality tohoto uhlí. Kvalita závisí na tom, jaké kusy dřeva jsou spalovány, kolik popílku uhlí obsahuje a jak dlouho a kvalitně bylo karbonizováno.

Středomořský dub – Kvalitní volba s krásným aroma

Dřevěné uhlí ze středomořského dubu, zejména z masivního středomořského cesmínového dubu, je vhodné pro rovnoměrné pečení potravin a dodává jim příjemné aroma. Dubové uhlí má dobrou výhřevnost, ale ne tak vysokou jako marabu nebo quebracho, a hoří o poznání kratčeji. Pro výrobu dřevěného uhlí je tento středomořský dub z mnoha důvodů nejvhodnější oproti jiným dubům. S tímto typem dřevěného uhlí budete mít jistotu, že se maso a další potraviny upečou rovnoměrně, ve stanoveném čase a bez nutnosti každou chvíli hlídat, zda uhlíky nezhasnou.

Brikety

Brikety jsou další možností pro grilování. Nejlepší brikety jsou vyrobeny ze zbytků tvrdého dřeva bez použití lepidel, které negativně ovlivňují chuť pokrmů. Kvalitní brikety mají vysokou výhřevnost a dlouhou dobu hoření, což je ideální pro otevřené grily. Pro výrobu kvalitních dřevěných briket hexagonálního tvaru s otvorem uvnitř by se měly používat pouze zbytky pocházející z 100% přírodního a čistého dřevěného uhlí. Takové brikety jsou velmi snadno podpalovatelné, nemají žádnou jiskernatost, mají vysokou výhřevnost a dlouho hoří.

Dřevěné uhlí z kokosové kůry

Další možností je dřevěné uhlí z kokosové kůry. Toto uhlí poskytuje aroma, ale má nižší výhřevnost, což je vhodné pro pomalejší vaření. Stejně jako předchozí varianty poskytuje aroma, ovšem ne tak vysokou výhřevnost, která může být důležitá pro přípravu například steaků. Kokosové dřevěné uhlí je ideální pro pomalé grilování, kde není potřeba vysoké teploty.

Závěr

Výběr dřevěného uhlí závisí na vašich preferencích a typu grilování, které plánujete. Každý druh má své výhody, a proto je důležité zvážit, co je pro vás při grilování nejdůležitější – výhřevnost, délka hoření, aroma nebo ekologický aspekt. Pokud plánujete dlouhé grilování nebo přípravu náročných pokrmů, může být binchotan nebo marabu ideální volbou. Pokud hledáte udržitelnou volbu, marabu by mohlo být to pravé. Bez ohledu na vaši volbu je důležité vždy dbát na kvalitu dřevěného uhlí, abyste dosáhli nejlepších výsledků a užili si grilování naplno.