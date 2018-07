Tisíce účtenek od jednoho hráče jsou dle ministerstva v pořádku. V Účtenkovce jich může být třeba milion

Británie se kvůli nové otravě nervově paralytickou látkou v Británii poradí se svými partnery o možné reakci vůči Rusku. Před poslanci to ve čtvrtek řekl britský ministr vnitra Sajid Javid.

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa je ochotna výměnou za ústupky přestat hrozit cly na dovoz evropských aut do USA. Agentuře Reuters to ve čtvrtek řekl zdroj blízký německému autoprůmyslu. Návrh podle něj na schůzce učinil šéfům velkých německých automobilek americký velvyslanec v Berlíně Richard Grenell.

Europoslanci ve čtvrtek schválili nová pravidla pro občany třetích zemí, na které se nevztahuje vízová povinnost Evropské unie . Tito občané tak budou muset před cestou do unie za poplatek přes internet požádat o povolení ke vstupu. Cílem opatření je vyhodnotit, zda žadatel není dle dosavadních záznamů napojený například na teroristické organizace a nepředstavuje riziko.

