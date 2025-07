Nebojí se reality. V šedesáti vystavila tělo bez filtrů, fanoušci se klaní

31. 7. 2025 – 6:30 | Magazín | BS

Oblíbená modelka se nestydí stárnout. A tak to má být.

Je pravda, že Pavlína Pořízková není úplně archetypální zástupce šedesátileté dámy – světová supermodelka na svůj věk vypadá zkrátka výborně, o tom není potřeba debatovat.

Zároveň ale nepředstírá, že je snad imunní věku. Nesnaží se zbytečně válčit s větrnými mlýny a přemoci přírodu, protože stejně ví, že se jí to nemůže podařit. Místo toho preferuje přirozenost a odhazuje stud nad stářím, čímž dává příklad hodný následování.

„Tohle jsem taky já. Doma, ne moc světlo, nepózuji,“ napsala na Instagram a přidala neupravenou fotku z koupelny v domácím světle a bez filtrů.

A pořád vypadá tak, že by jí drtivá většina žen v jejím věku mohla jen sprostě závidět, jen jsou zkrátka vidět také nedokonalosti. Což je ale podle Pavlíny naprosto v pořádku.

„Tohle je 60 let někdy zdravého stravování, někdy ne. 60 let někdy cvičení, někdy ne. 60 let dělání správných věcí, následovaných děláním špatných věcí, a to pořád dokola,“ dodala.

„A zrovna když si myslím, že jsem na to přišla, všechno se změní a já musím začít znovu. Krása 60 let spočívá v tom, že teď už chápu, že důležitá je samotná lekce, ne složení zkoušky,“ přidala ještě lehkou parafrázi na buddhistickou filozofii. Cesta je cíl, však to znáte.