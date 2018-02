Jak strany přicházejí o voliče. Lidovci a STAN už by se do sněmovny nedostali

AKTUALITA - Aktuality autor: šar

Největší podporu voličů má nadále hnutí ANO se ziskem 33,5 procenta hlasů. Lidovci, TOP 09 a Starostové a nezávislí by se do sněmovny nedostali. Vyplývá to z únorového volebního modelu, který dnes zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Ve srovnání s lednovým modelem CVVM si ANO polepšilo o tři procentní body. Lepšího výsledky by dosáhli i komunisté, které v únoru preferovalo deset procent voličů, zatímco o měsíc dřív to bylo osm procent. "Ani v jednom z případů není tato změna ovšem statisticky významná," upozornili autoři průzkumu.

Druhé místo přisuzuje únorový model Pirátům. Svůj hlas by jim dalo 13 procent voličů. O procentní bod méně by získali sociální demokraté. Následují občanští demokraté se ziskem 10,5 procenta a za nimi komunisté, kterým by odevzdalo hlas deset procent voličů.

Ve sněmovně by bylo ještě hnutí SPD se ziskem 6,5 procenta hlasů. Žádná další strana by pětiprocentní práh pro vstup do dolní komory nepřekonala. Lidovcům a TOP 09 přisuzuje volební model shodně 3,5 procenta. Hnutí Starostové a nezávislí by dostalo důvěru tří procent voličů.

Průzkum provádělo CVVM od 3. do 15. února na vzorku 1072 lidí s volebním právem. Volební model je konstruován na základě otázek na volební účast respondentů, volbu strany, jistotu volby a zohledňuje váhání respondentů mezi více stranami.