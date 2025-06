Jak perou prádlo astronauti? Pravda, která překvapí i otrlejší pozemšťany

10. 6. 2025 – 8:15 | Zpravodajství | Alex Vávra

Ve vesmíru se nepráší, ale přesto se oblečení špiní. Jak si astronauti na Mezinárodní vesmírné stanici poradí bez pračky a čisté vody? Jejich řešení je překvapivé, trochu nechutné – a možná změní i to, jak jednou budeme prát na Zemi.

Život ve vesmíru zní romanticky – stav beztíže, dechberoucí výhledy na Zemi, technologie budoucnosti. Ale mezi všemi těmi ikonickými snímky z paluby Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) se skrývá každodenní realita, která by možná mnohé rychle vrátila zpět na zem. Jednou z těch méně glamour otázek je: co dělají astronauti s oblečením? Jak udržují hygienu, když v modulu nemají pračku, sušičku, ani kýbl?

Ve vesmíru se nepráší – ale smrdí

Zatímco my doma bezmyšlenkovitě házíme oblečení do pračky, astronauti na ISS na praní rovnou zapomenou. Ve vesmíru se totiž prádlo prostě neperou. Zní to šíleně? Možná. Ale dává to smysl. Voda je ve vesmíru nesmírně vzácná a nákladná surovina, a spotřebovat ji na praní trička nebo ponožek by bylo plýtvání. Místo toho nosí astronauti oblečení tak dlouho, dokud se dá, a pak ho jednoduše vyhodí. No dobře, ne úplně jako do koše na chodbě. Použité oblečení se vloží do nákladních lodí, které po splnění mise zamíří zpět do zemské atmosféry – kde shoří i s obsahem. Skafandry a dražší výstroj se ale šetří: posílají se zpět na Zemi k vyčištění a opravám.

Možná to zní nechutně, ale prostředí na ISS je sterilní, pečlivě klimatizované a astronauti se ani moc nepotí. Díky tomu jim oblečení vydrží déle než tady na Zemi. Přesto platí pravidla – například jedno polotriko na 15 dní, jedno spodní prádlo na tři. Sbalit si šatník na měsíční pobyt tak není zrovna snadné.

zdroj: Profimedia.cz

Technologie v praní: budoucnost, která pomůže i Zemi

Oblečení určené pro astronauty se ale nevybírá náhodně. Některé značky spolupracují s NASA na vývoji oděvů, které vydrží déle čisté a hygienické. Například japonská společnost BEAMS Co., Ltd. vytvořila speciální oblečení pro astronauta Sóičiho Nogučiho během jeho mise v roce 2020. Oblečení mělo funkce jako rychlé schnutí, antibakteriální úpravy nebo neutralizaci zápachu. Kromě textilu se hledají i nové cesty, jak skutečně prát – nebo aspoň čistit – oblečení přímo ve vesmíru. Společnost Procter & Gamble se ve spolupráci s NASA pustila do výzkumu detergentů, které by byly šetrné, účinné a hlavně fungovaly s minimem vody a energie. Výsledkem je například Tide Infinity – tekutý prací prostředek bez parfemace a rozpouštědel, který by umožnil recyklaci vody.

Testován byl na ISS už v roce 2021 a později i v rámci simulované mise CHAPEA, která napodobovala podmínky na Marsu. Tam se ukázalo, že lze oblečení čistit s minimální spotřebou. Kromě toho byly v roce 2022 ve vesmíru testovány také Tide To-Go ubrousky a pera – ano, skutečně na odstraňování skvrn od srirachy, kávy nebo olivového oleje. V plánech je i vývoj první skutečné vesmírné pračky, která by mohla fungovat nejen na orbitě, ale i na Měsíci nebo Marsu. Jde o výzvu jak technickou, tak ekologickou – pračka budoucnosti by měla být šetrná, kompaktní a univerzální.

A co je na tom nejlepší? Řešení vyvinutá pro kosmické mise se často vracejí zpět na Zemi. Možná tak jednou budeme doma prát díky technologii, která vznikla kvůli nedostatku vody a elektřiny na oběžné dráze. A to není málo. Takže až si příště postesknete nad horou prádla, kterou čeká praní, vzpomeňte si na astronauty. Ti si na Zemi možná naplno užívají právě to – obyčejné, voňavé, lidské praní.