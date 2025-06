Prachařův konflikt v letadle: Napadený cestující konečně popsal, jak to bylo

10. 6. 2025 – 8:30 | Magazín | Jiří Rilke

Bitka z letu do Emirátů stále ještě rezonuje mediálním prostorem, symbolickou tečku teď vyvedl sám napadený influencer.

Jistě není potřeba obšírně a rozevlátě připomínat extempore, které se odehrálo na palubě inauguračního letu z Prahy do Abú Dhabí: Oblíbený herec Jakub Prachař si dal pár piv na odvahu, protože nerad létá, pak ho na palubě vytočil jiný cestující, který si ho nahrával na telefon, a konflikt byl na světě.

Původní svědectví o virválu, shazování nápojů či snaze sebrat všem telefony, se nakonec nepotvrdila. Stejně tak herce nejspíš neodváděla policie v poutech, ačkoliv vysvětlení místním autoritám herec samozřejmě podat musel. Nakonec odešel jen s pokáráním a bez pokuty, což je nejlepší možný konec, protože kdyby se úředníkovi náhodou opravdu chtělo, mohl by Jakubovi příšerně zavařit.

Zákony v Emirátech totiž v podobných případech umožňují uložit drakonickou pokutu, vyhostit ze země, zabavit majetek či dokonce poslat výtržníka za mříže. Nic z toho naštěstí nebylo potřeba.

Sám Prachař uznal chybu a omluvil se: „Naproti nám na sedačce se točili influenceři, kteří evidentně byli zaplacení, aby napsali něco hezkýho o tom letu. No, a já jsem toho chlapce, kterej si mě tam fotil, točil, několikrát požádal, ať to nedělá. To nějak nedopadlo, takže jsem udělal, co jsem udělal, zvednul jsem se a hlavou sem mu šťouchnul do prsou. A ano, měl bych se na dálku chlapci omluvit. Omlouvám se. Já se omlouvám. A tím to považuji za uzavřené. Jak se říká: chybami se člověk učí. Tak já jsem se poučil,“ napsal pro Blesk.

Exkluzivně pro Blesk se nyní také vyjádřil sám napadený cestující a vyvedl tak pomyslnou tečku za celým případem, protože jeho prohlášení je smírné a přátelské. Žádná další dohra už se nejspíš konat nebude.

„Mým cílem bylo udělat kvalitní report z letu, nikoli natáčet Jakuba Prachaře, který byl v mé blízkosti. Situaci jsem se již na policii v UAE snažil uklidnit, s Jakubem jsem si podal ruku a sdělil jsem policii, že nestojím o eskalaci a že jsme v pohodě. Předpokládám, že případ uzavřeli. Situaci tedy uzavírám i z mé strany já,“ prohlásil influencer.

„Jsem rád, že já i Jakub Prachař tuto nepříjemnou situaci považujeme za uzavřenou. Asi nešťastná shoda okolností a nedorozumění, která vedla k tomuto napadení. Děkuji za omluvu, mrzí mě, pokud nahrávání inauguračního letu, což byl cíl mé cesty, nějak narušilo soukromí Jakuba Prachaře,“ uzavřel.