Jak pečovat o zahradu během veder: osvědčené tipy z Česka, Británie i Německa
12. 8. 2025 – 8:00 | Magazín | Tamara Černá
Současná tropická vedra prověřují nejen naši odolnost, ale i stav našich zahrad. Jak udržet zahrádku – a sebe – bezpečně a zdravě? Podívejte se na dostupná doporučení od zahradnických odborníků z českého, britského i německého prostředí.
1. Zalévejte správně: včasně a hluboce
Britští zahradníci připomínají zásadní pravidlo: nikdy nezalévat přes poledne. Doporučuje se zalévat před horkem v noci a hned ráno – a používat jemný postřik, aby voda pronikla až ke kořenům, místo odpaření z povrchu.
Podobně v Česku radí omezit zbytečné cesty na zahradu během vedra – a vodu raději využít efektivně.
2. Mulčování pomáhá uchovat vláhu
Mulčování – například kompostem, kůrou či slámou – dokáže výrazně zpomalit odpařování vody, chrání půdu před přehřátím a zvyšuje její odolnost. Současně se doporučuje mulčování ve spojení s ochranou před přímým slunečním zářením.
3. Vytvořte odstín – a nebojte se využít vlastní zahradní stín
Odpoledne je ideální čas pro použití stínu – pomocí stínidel, slunečníků nebo rostlinného stínu ochráníte citlivé rostliny před úpalem. Vhodná jsou i dřevěná stínidla, vodní mlha či zahradní sprcha, které ochladí okolní vzduch a zlepší mikroklima.
4. Přizpůsobte čas pracím venku: po ránu a večer
Řekové vstávají brzy a odpoledne drží siestu – a tento přístup je praktický i u nás. Plánujte nejnáročnější zahradní činnosti do ranních a večerních hodin, abyste předešli přehřátí a únavě.
5. Dejte přednost odolným rostlinám a spořivému hospodaření s vodou
Vybírejte rostliny odolné suchu, jako levandule, šalvěj nebo sukulenty. Využívejte trvale udržitelná řešení jako dešťové sudy, kapkovou závlahu či recyklaci vody z domácnosti.
Shrnutí
-
Zalévejte v noci nebo ráno a používejte metody šetřící vodu.
-
Mulčování zachovává půdní vlhkost a snižuje teplotu půdy.
-
Stínění zejména při odpoledním horku je neocenitelné.
-
Pracujte venku hlavně ráno a večer, během největšího horka odpočívejte.
-
Osázejte zahradu odolnými rostlinami a využijte dešťovou vodu či kapkovou zálivku.