Aktualizováno: Já jak se zakecám, tak neodcházím, hájil Blažek setkání s Nejedlým; dostal „žlutou kartu“

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) senátorům řekl, že obsahem jeho setkání s poradcem exprezidenta Miloše Zemana Martinem Nejedlým nebylo nic, za co by se mohl stydět. Uvedl to dnes v Senátu na výzvu senátora KDU-ČSL Jiřího Čunka, aby kontroverzní schůzku objasnil kvůli své důvěryhodnosti. Ministr kvůli schůzce čelí kritice od koaličních partnerů i výzvám k odstoupení. Premiér Petr Fiala dnes po jednání vlády prohlásil, že Blažek dostal od vedení strany žlutou kartu.

„Mohu ujistit Senát a kohokoli dalšího, a docela mě mrzí, že z toho večera před týdnem nejsou žádné nahrávky, že obsahem těch rozhovorů nebylo absolutně, ale absolutně vůbec nic, za co bych se já mohl stydět. V tomto smyslu spím naprosto klidně,“ uvedl ministr, který v Senátu obhajoval novelu insolvenčního zákona.

„A pokud má někdo představu, že já se plánovaně sejdu s někým takto v restauraci a budu s ním řešit nějaké zásadní věci, například naši orientaci mezinárodní směrem k Rusku a podobně, tak tím vlastně v podstatě říká, že jsem blázen, ne idiot, ale blázen. To setkání bylo opravdu náhodné,“ prohlásil ministr.

Blažek přiznal, že své počínání „nedomyslel politicky“. Pětihodinové setrvání v jedné z pražských restauraci, kam se podle svých slov uchýlil kvůli bouřce, zdůvodnil svou upovídaností. „Bohužel já, jak se zakecám, tak neodcházím, to se prostě nedá jinak říct. V tomto spočívá moje vina,“ řekl Blažek. Podotkl, že v restauraci nehovořil pouze s Nejedlým.

„Vůbec jsem nedomyslel, jak se dá některá věc popsat, co se s ní dá udělat. Ano, v tomto je moje politická chyba,“ uvedl ministr k líčení události v médiích a na sociálních sítích. Označil to za „uragán“. „Ale není to uragán, za který bych se já musel stydět v tom smyslu, že bych obsahově vedl jakékoli závadné rozhovory,“ dodal Blažek.

Premiér Petr Fiala (ODS) v pondělí řekl, že Blažek je připraven vysvětlit v koalici okolnosti setkání. Zároveň uvedl, že pro něj je podstatné to, že šlo o náhodné setkání. Na odchod ministra z vlády by podle něj bylo, kdyby schůzka byla plánovaná. Za chybu Fiala považuje to, že Blažek ihned nevyhodnotil všechny politické souvislosti, problémy kolem osoby Nejedlého, a neodešel. Blažek v pondělním vyjádření pro média uznal, že jeho setrvání v restauraci za přítomnosti Nejedlého bylo nevhodné. Omluvil se všem, kterých se zpráva o setkání dotkla.

Kupka: Blažkovo setkání s Nejedlým nešťastné, neřešili ale vládní politiku

Blažkovo setkání s Nejedlým bylo nešťastné ze symbolického hlediska. Neřešili spolu ale nic v souvislosti s vládní politikou či resortem spravedlnosti, řekl dnes novinářům před jednáním vlády místopředseda ODS a ministr dopravy Martin Kupka. Také podle ministra školství Mikuláše Beka (STAN) je kauza nešťastná a má obrovský symbolický význam, k personální změně ve vládě ale důvod nevidí.

Setkáním by se dnes měly zabývat i koaliční špičky při večerním jednání. Vicepremiér, ministr práce a sociálních věcí a lidovecký předseda Marian Jurečka předpokládá, že se debaty zúčastní i Blažek. Domnívá se, že by se ministr, a především spravedlnosti, neměl s takovými lidmi setkávat. Argument, že byla bouřka, a následné setrvání pět hodin v restauraci nepovažuje za dostatečný.

„Schůzka byla nešťastná z hlediska symbolického, o tom není sporu, ale nemá to žádný vliv na to, co by věcně Pavel Blažek jako ministr spravedlnosti řešil nebo co by řešil jakýkoli jiný vládní resort,“ řekl Kupka. Setkání podle něj skutečně bylo náhodné. Kupkovu podporu jakožto místopředsedy občanských demokratů Blažek má.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) míní, že podobné schůzky nejsou šťastné, nicméně jde podle něj o vnitřní záležitost ODS. Až si věc vydiskutuje a přijde s návrhem řešení, mohou se k tomu vyjádřit předsedové dalších stran, míní. Pokud by šlo o ministra za TOP 09, ve vládě by skončil, dodal.

Podle Beka je kauza maximálně nešťastná a má obrovský symbolický význam. Nemyslí si ale, že by byla důvodem pro výměnu ministra. „Situace je trochu odlišná od toho, kdyby ministr Blažek byl zapojen do nějaké kriminální kauzy,“ poznamenal. Věc má podle Beka symbolickou váhu zejména pro voliče koalice, postava Nejedlého je pro některé „rudým hadrem“. „Na druhé straně zachovejme určitou střízlivost při posuzování personálních věcí ve vládě,“ dodal ministr.

„Politika je záležitost symbolů, jasných signálů směrem k veřejnosti, takže vzhledem k těmto záležitostem to považuji za nešťastné. Zároveň se asi nedá z jedné schůzky soudit, že je něco celkově špatně,“ řekl ministr životního prostředí a místopředseda KDU-ČSL Petr Hladík.

Server Seznam Zprávy dnes s odkazem na další vyjádření Nejedlého uvedl, že se Zemanův exporadce s ministrem sešel i zhruba před čtvrt rokem. Témata rozhovoru Nejedlý neuvedl. Blažek ve vyjádření, které ČTK poskytl mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka, další schůzku po skončení Zemanova prezidentského mandátu popřel.

Blažek podle Fialy dostal žlutou kartu

Ministr Blažek podle premiéra Fialy dostal kvůli setkání s lobbistou Martinem Nejedlým od vedení strany žlutou kartu a ví, co toto vyjádření ve sportovní terminologii pro něj znamená. Premiér dnes novinářům po jednání kabinetu řekl, že mimo jiné přihlédl k dobrému hodnocení Blažkovy práce v čele ministerstva spravedlnosti. Pokud by se podle premiéra ukázalo, že ve vysvětlování kauzy neříkal pravdu, následovala by červená karta. To ve fotbale znamená vyloučení ze hry.

Rozhodnutí předseda vlády nepřehodnotí po dnešních informacích serveru Seznam Zprávy o tom, že se exporadce prezidenta Miloše Zemana s ministrem sešel i zhruba před čtvrt rokem. Zpráva je postavena na vyjádření Nejedlého. Fiala uvedl, že ji Blažek dementoval a že Blažkovi věří víc než Nejedlému.

Situaci kolem pětihodinové schůzky v restauraci ministra s Nejedlým dnes lídři koalice projednají na večerním zasedání. Ráno Blažek vysvětloval kauzu Fialovi, místopředsedovi ODS Martinu Kupkovi a šéfovi sněmovního klubu ODS Markovi Bendovi, v pondělí pak předsednictvu strany.

V době, kdy se sešli ve Strakově akademii zástupci koalice, pořádal spolek Milion chvilek poblíž úřadu vlády happening s názvem Poslední kapka Pavla Blažka. Cílem akce je podle organizátorů apelovat na premiéra, aby Blažka z pozice ministra odvolal. Happening podle vyjádření spolku není zaměřen proti vládě, ale proti ministrovi ve střetu zájmů s pochybnými kontakty. Premiér se komentáři k akci vyhnul.

Blažek chtěl mluvit na demonstraci za své odvolání, Milion chvilek ho nenechal

Ministr Blažek chtěl dnes odpoledne promluvit na demonstraci spolku Milion chvilek za své odvolání, organizátoři mu to ale neumožnili. Víc než sto účastníků protestu poblíž úřadu vlády na ministra křičelo „hanba“ a „demisi“ a někteří z nich se za ním vydali k budově úřadu, kam se vrátil.

Organizátoři Blažkovi řekli, že jim jeho vystoupení na demonstraci vybízející premiéra Petra Fialu (ODS) k jeho odvolání nepřijde vhodné. Účastníci demonstrace na ministra pískali. Podle spolku Milion chvilek je Blažkovo chování dlouhodobě nepřípustné, dnešní demonstraci spolek nazval Poslední kapka Pavla Blažka. Tou byla podle spolku schůzka s Nejedlým.