Blažek okolnosti schůzky s Nejedlým vysvětlí, na odchod z vlády to není, řekl Fiala

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek je podle premiéra Petra Fialy (oba ODS) připraven vysvětlit v koalici okolnosti svého setkání s proruským lobbistou Martinem Nejedlým. Fiala dnes novinářům řekl, že podstatné pro něj je to, že šlo o náhodné setkání, na odchod ministra z vlády by podle něj bylo, kdyby schůzka byla plánovaná.

Za chybu Fiala považuje to, že Blažek ihned nevyhodnotil všechny politické souvislosti, problémy kolem osoby Nejedlého - a neodešel. „Stalo se a myslím si, že si jak koaliční partneři, tak veřejnost oprávněně žádají, aby věc byla vysvětlena,“ uvedl. Dodal, že sám při reakci na kauzu jednal rychle, jasně a srozumitelně.

Koaliční partneři občanských demokratů považují Blažkovo setkání s Nejedlým z minulé středy za přinejmenším nevhodné. Požádali proto o jeho osvětlení na koaliční schůzce. Fiala s Blažkem probral situaci ve čtvrtek, když o schůzce začala informovat média, setkání s lobbistou odsoudil jako nevhodné

Blažek v pražské restauraci s poradcem bývalého prezidenta Miloše Zemana strávil pět hodin. O setkání informoval server Seznam Zprávy, jehož reportéři s Blažkem u restaurace mluvili. Ministr ještě před publikováním zprávy na sociální síti popsal setkání jako náhodné. Uvedl, že nešlo o žádnou konspiraci, ale v podniku se schovával kvůli vydatné bouřce, která hlavní město zasáhla.

Nejedlý webu Seznam Zprávy před restaurací řekl, že do své oblíbené restaurace pozval pár přátel. „A pan Blažek šel domů a začaly padat kroupy. A najednou koukne do této hospody a tam sedí Nejedlý. A toho viděl před 40 lety na volejbale. A on říká, já mám od těch krup pomlácenou hlavu, přišel tam,“ uvedl.

Podle zjištění Deníku N se na Nejedlého oslavu kromě rodiny dostavilo také několik vlivných podnikatelů, někteří další dostali pozvánku a nedorazili. Už před oslavou se Nejedlý setkal s pražským lobbistou Tomášem Hrdličkou, který byl pozvaný i na oslavu, kam ale nedorazil. Mezi hosty byl ale podle Deníku N slovenský podnikatel Radoslav Baran, který Nejedlého opakovaně navštěvoval na Pražském hradě.