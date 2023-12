Izraelští vojáci postupují na jih Pásma Gazy. Statisíce Palestinců na útěku

Boje v pásmu Gazy nabývají na síle.

Izraelská armáda postupuje na jih Pásma Gazy, kam ve snaze uprchnout před nejtvrdšími boji utekly statisíce Palestinců.

U města Chán Júnisu na jihu Pásma vedou izraelští vojáci tvrdé boje se členy hnutí Hamás i ozbrojenci s Palestinského islámského džihádu, informuje s odkazem na zdroje v obou organizacích reportér agentury AFP.

Skupiny pomáhající v Pásmu Gazy varují, že situace je apokalyptická.

Izraelské letectvo v neděli nad ránem bombardovalo okolí Chán Júnisu a silnici vedoucí z tohoto města k hraničnímu přechodu Rafáh do Egypta.

Close to 100 Hamas Terrorists in the Gaza Strip reportedly Surrendered to Israeli Forces earlier today after being Surrounded during Combat Operations by Armored and Mechanized-Infantry Units of the IDF. pic.twitter.com/jAGQYlj2Wx — OSINTdefender (@sentdefender) December 9, 2023

Na sociálních sítích se objevují další fotografie palestinských bojovníků vysvlečených do spodního prádla, kteří se vzdávají izraelské armádě.

Šéf úřadu OSN pro palestinské uprchlíky UNRWA Philippe Lazzarini prohlásil, že „dehumanizace Palestinců umožnila mezinárodnímu společenství snášet pokračující útoky izraelské armády v Pásmu Gazy“. UNRWA je podle něj pokraji zhroucení a k ukončení „pekla na zemi“ v Pásmu Gazy je zapotřebí okamžité příměří.

Palestinians gather in front of the UNRWA headquarters in Deir al-Balah in light of the starvation war waged by the occupation on the Gaza Strip pic.twitter.com/XczQUJFLcU — Angelo Giuliano (@angeloinchina) December 7, 2023

Izraelský kanál Channel 13 s odvoláním na diplomatické zdroje oznámil, že vojenská operace u města Chán Júnis bude trvat ještě tři až čtyři týdny.

Mezitím Palestinci pokračují v ostřelování izraelských měst. Většinu z nich zachytí izraelská proti raketová obrana. Jedna z raket však v neděli ráno dopadla do centra Tel Avivu.

A rocket fired from the Gaza Strip landed in central Tel Aviv on Friday causing damage to a parked car. It was reported that no one was injured.

https://t.co/pJEB2rx6LS pic.twitter.com/S4ZFZbIz0M — Voice of America (@VOANews) December 10, 2023

Invazi do Pásma Gazy podnikl Izrael po útoku Hamásu na jih židovského státu 7. října, při kterém zahynulo na 1200 lidí, většinou civilistů, a zhruba 240 jich bylo uneseno. Podle údajů palestinského ministerstva zdravotnictví ovládaného Hamásem při odvetné operaci izraelské armády v Pásmu Gazy zemřelo nejméně 17 700 Palestinců.