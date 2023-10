Debakl kancléře Scholze v Bavorsku. Volby vyhráli konzervativci, posílila AfD

Ukazují na to odhady veřejnoprávních televizí ARD a ZDF zveřejněné po uzavření volebních místností. Podle odhadů si výrazně polepšila pravicově populistická Alternativa pro Německo (AfD).

Bavorská konzervativní Křesťansko-sociální unie (CSU), která je sestrou celoněmecké Křesťanskodemokratické unie (CDU), získala podle odhadů okolo 37 procent. To je podobný výsledek jako před pěti lety, kdy dostala 37,2 procenta hlasů.

Chancellor Scholz's traffic-light coalition parties suffered another stinging defeat in regional elections. SPD, FDP and Greens have lost a combined 15.5ppts in regional elections in Bavaria & Hesse, acc to exit polls. pic.twitter.com/cpKMsnPDBx