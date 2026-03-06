Írán má zájem o mír, ale bude bránit svou suverenitu, řekl prezident Pezeškján
6. 3. 2026 – 15:15 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Írán má zájem o trvalý mír v regionu, zároveň je ale odhodlán bránit důstojnost a suverenitu íránského lidu, uvedl dnes na síti X íránský prezident Masúd Pezeškján.
Některé země zahájily snahy o zprostředkování hovorů, toto úsilí by ale mělo směřovat k těm, kteří konflikt zažehli, uvedl, aniž by dané státy na svém profilu na síti X jmenoval.
Izrael a Spojené státy v sobotu zaútočily na Írán, přičemž mimo jiné zabily dlouholetého nejvyššího duchovního vůdce země ajatolláha Alího Chameneího. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a americké vojenské objekty v regionu, ale i na civilní cíle v okolních arabských zemích.
Íránská armáda dnes podle agentury AFP oznámila, že provedla útok na americké základny v Kuvajtu a že v úderech bude pokračovat. Katar odsoudil íránský útok na budovu v Bahrajnu, v nichž se nacházeli jeho vojáci. Podle agentury AP se jednalo o společné velitelství Rady pro spolupráci arabských států v Zálivu (GCC), jejímiž členy jsou Kuvajt, Saúdská Arábie, Katar, Spojené arabské emiráty, Bahrajn a Omán. Íránské revoluční gardy dnes uvedly, že zaútočily na americké vojenské radary umístěné ve Spojených arabských emirátech, Kataru a Jordánsku.
V iráckém Kurdistánu zaútočily dva drony na americkou základnu poblíž mezinárodního letiště v Erbílu, odkud stoupá kouř, uvedla agentura Reuters s odvoláním na bezpečnostní zdroje. Kurdistánské ministerstvo přírodních zdrojů dnes uvedlo, že kvůli útoku na ropné pole v oblasti Sarseng v provincii Dohúk, které provozuje americká firma HKN Energy, byla zastavena veškerá produkce.
Mnohé země Blízkého východu v minulosti varovaly před případnými údery na Írán s tím, že útok může zažehnout regionální konflikt, který bude mít dopad na stabilitu regionu a globální ekonomiku.