6 módních trendů z milánských ulic, které musíte znát: Od zářivých tašek po kouzlo broží
6. 3. 2026 – 15:56 | Magazín | Žaneta Kaczko
Milánský týden módy tradičně udává trendy nejen na molech, ale i v ulicích, které se na několik dní promění v módní přehlídku. Od zářivých doplňků po návrat puntíků- vybrali jsme pro vás šest klíčových trendů, které letos na jaře ovládnou šatníky všech milovníků italské elegance.
Milánský týden módy je událostí, která tradičně definuje módní směr nejen na molech, ale i v ulicích. Zatímco návrháři prezentovali své vize pro nadcházející sezóny, ulice města se proměnily v živelnou módní přehlídku, kde hlavní role hráli redaktoři, nákupčí a kolemjdoucí. Právě zde, bez propracovaných efektů a předem daných outfitů, vzniká ten nejryzejší street style. Pojďme se společně projít Milánem a odhalit šest hlavních trendů, které letos na jaře ovládnou ty nejstylovější šatníky. Uložte si tyto nápady a inspirujte se pro svůj vlastní jarní restart.
Zářivé tašky: Barva jako hlavní akcent
Nejmódnější Italky letos na jaře sázejí na barvy, a to především u doplňků. Zářivě modré kabelky se staly nečekaným, ale o to výraznějším hitem. Nejde však jen o modrou- oranžová, tmavě modrá, nebesky modrá či citronově žlutá, čím sytější odstín, tím lépe. Tyto tašky nenosí jako nenápadný doplněk, ale jako klíčový prvek, který na sebe strhne veškerou pozornost a udělá dojem. Zbytek outfitu je často záměrně decentní: černý kabát, jednoduché kalhoty a elegantní boty. Toto pravidlo je jednoduché a efektivní- jeden výrazný detail dokáže zcela změnit náladu celého vzhledu. Nebojte se experimentovat s barvami, i když váš šatník obvykle tvoří převážně neutrální tóny jako černá.
Orientální motivy: Elegance s nádechem tajemství
Dalším výrazným trendem, který se z přehlídkových mol přenesl přímo do ulic, jsou bundy a kabátky s orientálními prvky. Vertikální zapínání, stojáčky, asymetrické střihy, hedvábné látky a propracované výšivky- to vše se stalo pevnou součástí milánského street stylu. Tajemství popularity těchto kousků spočívá v jejich překvapivé všestrannosti. Skvěle vypadají v kombinaci s širokými kalhotami, úzkými sukněmi a dají se nosit dokonce i přes šaty. Orientální bunda dodává každému outfitu nádech elegance a tajemství, aniž by přitom působila příliš teatrálně.
Puntíky: Nesmrtelný vzor v novém světle
Pokud jste si mysleli, že puntíky patří minulosti, milánské ulice vás vyvedou z omylu. Tento klasický vzor zažívá velkolepý návrat a objevuje se všude- od šatů a sukní až po halenky a kalhoty. Velké i malé, černé i bílé, ale i barevné variace- zdá se, že módní nadšenci se dohodli vdechnout puntíkům nový život. Obzvláště nápadně vypadá klasická kombinace bílého pozadí s černými puntíky. Tento vzor dodá vašemu jarnímu šatníku hravost a šarm.
Padákové kalhoty: Pohodlí se potkává se stylem
Konečně trend, kde se pohodlí a styl setkávají v dokonalé harmonii. Padákové kalhoty (Parachute pants) z lehkých, splývavých nebo šustivých materiálů se staly opravdovým hitem milánských ulic. Díky svému volnému a objemnému střihu vytvářejí vzdušný a splývavý efekt. Tyto kalhoty jsou neuvěřitelně pohodlné na celodenní nošení a přitom vypadají velmi stylově, jako byste právě sestoupili z obálky módního časopisu. V Miláně se často kombinovaly s přiléhavým nebo zkráceným topem, což je ideální způsob, jak vyvážit objem spodního dílu.
Záměrně otevřené kabelky: Kouzlo ležérnosti
Někdy může i malá špetka ležérnosti vypadat mnohem zajímavěji než bezchybná preciznost. V této sezóně je trendem nosit kabelky záměrně otevřené, jako byste si právě něco vytáhli a zapomněli je zapnout. Tento prvek funguje obzvláště dobře u kabelek s přísnými geometrickými tvary. Kontrast mezi striktní siluetou tašky a ležérním způsobem nošení vytváří ten dokonalý "wow efekt", po kterém milovníci módy touží.
Brože: Malý detail s velkým efektem
V neposlední řadě je tu trend broží. V Miláně se nenosí jen klasicky na šatech a halenkách, ale objevují se i na kabátech, bundách a dokonce i džínových bundách. Volba mezi minimalistickými kovovými modely a velkými, výraznými kousky závisí jen na vaší náladě a odvaze. Hlavní pravidlo však zní: brož by se neměla v outfitu ztratit. Není to jen decentní detail, ale plnohodnotný akcent, který si zaslouží být viděn. Připněte si ji na klopu, límec nebo rameno a uvidíte, jak tento malý detail dokáže zcela změnit charakter vašeho vzhledu.
Věčná inspirace
Milánský street style nám i letos dokázal, že móda není jen o drahých značkách z přehlídkových mol, ale především o odvaze vyjádřit svou osobnost. Italská metropole nás učí, že i ty nejklasičtější kousky, jako je černý kabát nebo jednoduché kalhoty, mohou díky jednomu výraznému detailu- ať už jde o zářivou kabelku, nápadnou brož nebo hravé puntíky- získat zcela nový rozměr.
Nebojte se letos na jaře porušovat pravidla. Nechte svou oblíbenou kabelku ležérně pootevřenou, vdechněte nový život staré broži po babičce nebo vyměňte upnuté džíny za pohodlné padákové kalhoty. Móda by měla být především zábavou a způsobem, jak se cítit skvěle ve své vlastní kůži. Miláno nám ukázalo cestu, teď je řada na vás, abyste tyto trendy přenesli do svých šatníků a ulic svých měst.