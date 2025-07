Investice do budoucnosti: Jak pomáhá robotika na školách vychovávat kvalifikované pracovníky

8. 7. 2025 – 13:00 | Komerční sdělení | Inzerce

V dnešní době trhem práce hýbou digitalizace a automatizace, proto se robotika stává důležitou součástí výuky ve školách. Nejde jen o zábavu s robotickými stavebnicemi – žáci se seznamují s technologiemi a učí se důležité dovednosti, které přijdou vhod v různých oborech, a to nejen těch technických.

Základy programování už od ZŠ

Výuka robotiky dnes začíná už na základních školách – děti mohou krok po kroku poznávat základy algoritmizace a logického myšlení. Pomůcky pro výuku robotiky toto výrazně usnadňují, např. robotické sady VEX jsou skvělou volbou. Pro začátečníky se nabízí jednoduché programovatelné puky, které lze využít dokonce už i v mateřských školách. Ovládání je snadné a zařízení dětem umožňuje nejen pochopit principy algoritmů, ale i vytvářet vlastní postupy v intuitivní aplikaci s grafickým jazykem.

Nejde přitom jen o technickou zručnost – důležitá je také schopnost plánování, hledání řešení, kreativita a vytrvalost při překonávání překážek. Při práci s robotickými sadami se navíc děti naučí i spolupracovat v týmu.

Příprava na budoucí profese

Výuka robotiky je postavena na reálných principech, které se využívají také v průmyslu či IT. K dispozici jsou i pokročilejší stavebnice, díky kterým si žáci mohou sestavit mechanický stroj, přidat mu motor nebo “mozek” a pak programovat jeho pohyb s chováním. Nejvyšší řady sad pak umožňují i stavbu sofistikovaných konstrukcí, anebo programování v jazyce Python či C++. Tyto dovednosti jsou v dnešní moderní době žádané v různých odvětvích, ať už technických, IT nebo vývojářských profesích.

Vzdělávání, které má smysl

Díky rozvoji zmíněných zručností se žáci mohou v budoucnosti stát kvalifikovanými pracovníky v různých oborech. Stavebnice mohou poskytnout cenné základy každému, zároveň je zde ale prostor pro větší rozvoj pro nadšence do technologií. Schopnost programovat, přemýšlet logicky a řešit úkoly v týmu přijde vhod.

Kromě toho ale robotika rozvíjí i další dovednosti. Obecně je práce s technologiemi praktická a může děti motivovat k zaměstnání ve vědních profesích. Naučí je také efektivně komunikovat, řešit problémy, být kreativní a odolávat tlaku. To později ocení, ať už budou pracovat v jakémkoliv oboru a kolektivu.

Investice do robotiky ve školách není jen o moderním vybavení učeben. Jde o chytrý krok směrem k budoucnosti, díky kterému mají žáci k dispozici nástroje pro různé tvoření a zajímavé projekty. Naučí se přitom řadu praktických věcí a získají zkušenosti, které budou na trhu práce stále žádanější. Vyplatí se s tím proto začít už od útlého věku.