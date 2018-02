Internet a samota jako smrtící koktejl

15:20

Za hodně reálné považuje v této chvíli česká ministryně financí Alena Schillerová to, že ČR po roce 2020 kvůli britskému odchodu z EU zvýší své každoroční příspěvky do unijního rozpočtu. Řekla to v Bruselu po jednání s kolegy z dalších evropských zemí. Diskuse o víceletém finančním rámci EU však podle ní nyní teprve začínají.