Ikonická zahrada Bílého domu se mění. Trump ji přetváří v nevkusný klub pro zvané
25. 9. 2025 – 13:00 | Zprávy | Žanet Ka
Bílý dům má nový symbol moci a exkluzivity. Trump proměnil Růžovou zahradu v klub s vydlážděnou terasou, slunečníky a hostinami pro vyvolené. Zda jde o prestižní tradici, nebo o prezidentovu osobní show, se teď vede debata.
Washington - Bílý dům má nový symbol: Růžová zahrada už není jen ikonickým místem tiskových konferencí a ceremonií, prezident Donald Trump ji přetvořil v luxusní „Rose Garden Club“. Informovala o tom agentura AP.
Nově vydlážděná terasa s bílými ubrusy, žlutými růžemi a pruhovanými slunečníky připomíná jeho floridský resort Mar-a-Lago. A stejně jako tam je vstup vyhrazen jen vyvoleným.
Uzavřený klub pod širým nebem
Do zahrady před Oválnou pracovnou mají přístup jen prezidentovi političtí spojenci, členové kabinetu a vlivní byznysmeni. Pozvánku dostal málokdo a program akcí se objevuje přímo v oficiálním harmonogramu prezidenta. Na seznamu hostů už figurovali zákonodárci i šéfové velkých firem.
Projekt stál zhruba 2 miliony dolarů a byl financován soukromými dary přes organizaci Trust for the National Mall. Terasa s ozvučením, jídelním servisem Bílého domu a prezidentovým osobním playlistem tak funguje jako nový reprezentativní prostor.
Od slavnostní premiéry po běžné večeře
Trump označil Růžovou zahradu za „klub“ poprvé při večeři začátkem září. O den později už hostil kolem dvou desítek republikánských zákonodárců pod otevřeným nebem, u stolů s kartičkami Rose Garden Club v Bílém domě. Podával se salát s rajčaty, steak či kuře, dezertem byl čokoládový dort.
Prezident seděl u stolu s předsedou Sněmovny reprezentantů Mikem Johnsonem, zástupcem Ronnym Jacksonem a senátorem Davem McCormickem. „Bylo mi ctí tam být,“ napsal na síti X kongresman John McGuire, který se u stolu s prezidentem vyfotil.
Tradice, nebo precedens?
Prezidenti vždy zvali do Bílého domu rodinu, přátele, zákonodárce i dárce. Trumpův krok je ale bezprecedentní, místo otevřeného prostoru pro veřejné ceremonie vytvořil klub pro elitu. Kritici to označují za další příklad, jak prezident přenáší prvky svého soukromého života do úřadu.
Kdo náklady nese? Část oficiálních akcí hradí daňoví poplatníci, protože Bílý dům je zároveň sídlem prezidenta i státní institucí. Osobní oslavy si prezident musí platit sám. Trump už v minulosti uspořádal v Bílém domě například pohřeb svého bratra Roberta.
Náhrada za ztracený hotel
Trump během svého prvního mandátu rád využíval svůj hotel na Pennsylvania Avenue k setkávání se spojenci i hosty. Po jeho prodeji za administrativy Joea Bidena v hlavním městě o vlastní podnik přišel. Nový „klub“ v Růžové zahradě mu tak dává možnost navázat na tradici exkluzivních večerů, tentokrát přímo na půdě Bílého domu.
Co je Rose Garden Club
Místo:
- Růžová zahrada u Bílého domu, před Oválnou pracovnou
- nově vydlážděná terasa s nábytkem a slunečníky ve stylu Mar-a-Lago
Vznik a náklady:
- přestavba zahájena v roce 2024
- projekt stál asi 2 miliony dolarů
- financován soukromými dary prostřednictvím Trust for the National Mall
Využití:
- exkluzivní akce s prezidentem Donaldem Trumpem
- hosty jsou členové kabinetu, republikánští zákonodárci a byznysová elita
- oficiální večeře i uzavřená setkání, jídlo podává kuchyně Bílého domu
Premiéra:
- původně plánovaná oficiální premiéra Růžové zahrady pro technologické lídry (Zuckerberg, Pichai, Nadella) byla kvůli dešti přesunuta do zdobené státní jídelny
- první oficiální hosty přivítali na zahradě republikánští zákonodárci 5. září 2024
Kontroverze:
- kritici považují přeměnu zahrady na klub za bezprecedentní
- část akcí hradí daňoví poplatníci, osobní oslavy si prezident platí sám