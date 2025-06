Idylický vztah v problémech? Legendární zpěvák: "Máme období nahoru a dolů"

20. 6. 2025 – 7:40 | Magazín | Jiří Rilke

Slavný zpěvák si většinou hlídá soukromí, tentokrát ale prozradil, jak na tom s partnerkou vlastně jsou.

Sympatická plavovláska Daniela Peštová a nezaměnitelný zpěvák Pavol Habera se dali dohromady už před nějakými čtyřiadvaceti lety – tedy v době, kdy jsme stále ještě rozdýchávali úlevu, že letopočet náhle začínající dvojkou žádný celosvětový kolaps počítačů nakonec nezpůsobil. Pamatujete?

Vztah se zvenčí zdá pevný jak skála a oba partneři po boku jeden druhého vždycky vypadali naprosto idylicky, pohádkově, zkrátka jak z plakátu.

Kdo by si ale naivně myslel, že jsou Daniela a Pavol lidé z jiného světa, kteří jeden s druhým vždy jen souhlasí a nikdy mezi nimi nevznikne žádné tření, může se rovnou směle vrátit do reality. Jasně, že občas mají konflikt. Jsou to jen lidé. Vztah bez problémů neexistuje.

„Jsme úplně obyčejní jako všichni ostatní, s obdobími nahoru a dolů. Záleží na tom, jestli spolu chceme být, anebo ne. A my spolu být chceme,“ popsal realitu vztahu známý zpěvák pro Super.cz.

„Když jsou nějaká nedorozumění nebo krize, tak se jim snažíme vyhnout, a když už to přijde, nějak to překonat. Už jsme dost staří na to, abychom dělali blbá rozhodnutí,“ dodal.

Důležitá je prý především komunikace, což ostatně není žádná šokující nová informace. Že je potřeba s partnerem mluvit, ví snad každý dospělý člověk. Zároveň se to ale občas lehko řekne, ale hůře udělá. Sám Pavol přiznává, že komunikaci u nich doma iniciuje spíš jeho partnerka: „Důležité je o všech problémech mluvit. Já na to nejsem úplně typ, ale moje polovička přesně ví, co je třeba,“ prozradil.