O krok blíž k práci: Škola v Sokolově propojuje výuku s praxí

4. 6. 2025 – 9:00 | Komerční sdělení | Inzerce

ISŠTE Sokolov dává výuce smysl – spojuje školu s reálným pracovním prostředím a pomáhá žákům připravit se lépe na budoucnost. Podpora z Operačního programu Jan Amos Komenský pomáhá propojovat výuku s praxí ve firmách napříč Karlovarským krajem. O tomto přístupu k výuce hovoří ředitel Pavel Janus.

V čem vidíte největší přínos propojení školy s firemním prostředím?

Praxi se snažíme s teorií propojovat od vzniku školy. Je to ten nejsprávnější přístup k výchovně vzdělávacímu procesu. Právě v technické oblasti je její posun tak rychlý, že na ni školy velmi složitě reagují. Vzdělávání propojené s firemním prostředím může v určitých aspektech pomáhat. Je nesterilní a navazuje na základy, které žáci získávají ve škole.

Jakou roli v tomto propojování hrají pozice kariérového poradce a koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele?

Jsou to pozice, které škola potřebuje. Koordinátor u nás ve škole převzal pozici tzv. vrchního mistra pro venkovní pracoviště. Kariérový poradce je institut velmi důležitý, a to na všech nižších stupních. Vždycky jsem měl za to, že nejlepší kariérový poradce je rodič, ale to platí stále méně. Rodiče čím dál tím méně znají zájmy a vize svých dětí, nesnadno se orientují na regionálních i globálních trzích práce, složitě reagují na efekty, které s sebou doba přináší. Setkáváme se čím dál tím častěji s tím, že se rodiče chodí ptát na to, co by mohl jejich chlapec nebo mohla jejich dcera jednou dělat a co je pro ně nejvýhodnější a nejsnadnější. Kariéroví poradci jsou spíše moderátory, ale stále častěji i majáky svítícími na trh práce.

Jaké kroky vedly k navázání partnerství s klíčovými zaměstnavateli v kraji?

Spolupráce, resp. její navázání, je jednodušší, než se zdá. Nejen proto, že jsme jediní v regionu. Obrací se na nás i zaměstnavatelé z jiných regionů, protože vnímají náš způsob práce a přípravy žáků. Oceňují často komunikaci s koordinátorem spolupráce, ale i výsledky žáků. Těm se velmi úzce věnujeme od prvního ročníku. Firmy řeší podstatný problém, a to jsou lidské zdroje do výroby a služeb. Jsme schopni jej částečně uspokojovat. Přispívají k tomu motivační programy, stipendia, osobnější práce s žáky už v průběhu studia.

Operační program Jan Amos Komenský přináší podporu pro školy, výzkum a vzdělávání v České republice. Tento program, spravovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, umožňuje čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie v období let 2021 až 2027. Celkově bude z programu rozděleno na jednotlivé projektové záměry 84 miliard korun.

Další projekty, které byly díky OP JAK realizovány, je možné si prohlédnout v Labyrintu projektů na webu programu.

zdroj: MŠMT