Hynek Čermák netruchlí: Po rozpadu manželství ukázal novou přítelkyni. Opět o desítky let mladší než on

30. 5. 2025 – 7:00 | Magazín | BS

Slavný fotograf vzal do společnosti svou novou lásku a ještě se u toho stihl potkat s bývalou manželkou.

Jestli se něco 52letému herci a vášnivému fotografovi neslušností Hynku Čermákovi nedá upřít, je to konzistence. Po rozpadu manželství totiž předvedl světu novou přítelkyni a... Moc jinak než jeho bývalá žena opravdu nevypadá. Jen věkový rozdíl bude možná ještě o něco větší.

Hynek v lednu oznámil překvapivý rozchod: Vztah s o dvacet let mladší Veronikou Čermák Mackovou, který zvenčí vypadal pevně, harmonicky a šťastně, nevydržel a rozpadl se. Veřejnost to zaskočilo, ale sám Hynek s bývalou přítelkyní žádnou smuteční dobu nedrželi a hned se dali do hledání nových partnerů.

Herec představil novou lásku na premiéře hry Zázračné cvičení. „Tohle je nová Veronika,“ řekl jednoduše o mladičké slečně, se kterou se vedl za ruku. Společné chvíle si očividně užívali, "nová Veronika" se na Hynka dívala zálibně jak na obrázek, zkrátka rande, jak má být.

Nepokazila ho ani přítomnost Hynkovy bývalé Veroniky, kterou herec pozval také. Vypadá to, že alespoň na veřejnosti s sebou udržují dobré vztahy: Podali si ruce, prohodili pár slov a dokonce se chvíli bavili ve skupince s oběma Veronikami i Hynkem.

Atmosféra působila přátelsky a uvolněně, což je nakonec vždycky příjemnější, než když bývalé partnery provází napětí a nevraživost.