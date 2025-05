Tohle je nový Harry, Ron a Hermiona! Seriál Harry Potter zná obsazení ústřední trojice

30. 5. 2025 – 7:45 | Magazín | Jana Strážníková

Chystaný ambiciózní seriál z produkce HBO našel obsazení trojice hlavních hrdinů.

Na osmero filmů s legendárním čarodějem v hlavní roli nedá generace, která na nich vyrůstala, dopustit. I největší fanoušek ale musí připustit, že dvouhodinová stopáž zkrátka nestačila k pořádnému prokreslení všech dějových linek, což nejvíc bije do očí u čtvrtého dílu, tedy Ohnivého poháru, který ve filmové podobě přeskočil opravdu velké kusy příběhu.

Nápravu by mohl zjednat chystaný seriál od HBO, v němž se tvůrci nejen pokusí přivést legendu zpět do popředí zájmu, ale také podat příběh daleko detailněji. Budou na to mít prostor: Chystá se totiž sedm řad, každá pro jeden ročník v Bradavicích.

Seriál bude mít premiéru příští rok a na zhodnocení jeho kvalit si tak budeme muset počkat. Co už ale víme, je kdo ztvární bradavický profesorský sbor i ústřední trojici hrdinů.

Nový chlapec, který zůstal naživu? Roli Harryho Pottera získal Dominic McLaughlin. Jeho nejlepšího kamaráda Rona Weasleyho si zahraje Alastair Stout a trojici doplní bystrá a odvážná Hermiona v podání Arabelly Stanton. Jak to nové trojici sluší, můžete posoudit na titulní fotce.

Další obsazení už je známé delší dobu: Brumbála si zahraje John Lithgow, profesorku McConagallovou si střihne Janet McTeer. Hagrid bude Nick Frost a nejspíš největší vzruch vyvolal herec tmavé pleti Paapa Essiedu jako Severus Snape. Učitel lektvarů byl v knihách popsán jako rtuťovitý, éterický, nezdravě působící dlouhán se zahnutým nosem, bledou pletí a zažloutlými zuby. A nelze popřít, že Essiedu je člověk přeci jen trochu odlišného fenotypu, což někteří internetoví komentátoři nejsou schopni snést.

Na druhou stranu se bavíme o fiktivních postavách, umělecká svoboda obsadit do role, koho chtějí, samozřejmě plně náleží tvůrcům seriálu. Nejdůležitější nakonec bude, jak Paapa uchopí samotou roli. Uvidíme příští rok.