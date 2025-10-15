Hvězda Ulice si veřejně stěžuje na kolegy, ti vrací úder: "Nevydrží deset vteřin nemluvit o Ukrajině a Rusku!"
15. 10. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková
Herečka si stěžuje na vedení i kolegy, ale každá mince má dvě strany.
Jaroslava Obermaierová, kterou diváci Ulice znají jako bábu Nyklovou, nepřestává ve svém veřejném vystupování, v němž se odvážně a možná také trochu kontraproduktivně obouvá do svého chlebodárce.
Herečka, která si postěžovala, že už několik měsíců nic nenatočila a má kvůli tomu finanční těžkosti, za vším vidí netoleranci ostatních k jejím politickým názorům.
„To víte, že to tak je, že mě už nechtějí kvůli mým politickým názorům. Vždyť já už jsem ten poslední rok tam v Ulici byla už jen párkrát, protože už to vřelo,“ hlásila nedávno pro magazín eXtra.cz.
„Něco vám ale řeknu: já kvůli nikomu své názory měnit nebudu. Jestli máme lidi, kteří ve vládě jsou, kterým jde jen o peníze a zbraně, tak s těmi nechci mít nic společného,“ dodala politický veletoč.
Obermaierová je zapálená podpůrkyně KSČM a hnutí Stačilo. Domnívá se, že právě proto byla potichu odsunuta ze seriálu pryč.
TV Nova něco podobného kategoricky odmítá a reaguje, že si o volno řekla Obermaierová sama: „S paní Jaroslavou jsme před pár týdny uzavřeli hereckou smlouvu na další rok. Proto nás trochu překvapilo její aktuální vyjádření. Postava Vilmy Nyklové je momentálně dějově upozaděna, o což produkci před časem sama paní Obermaierová požádala a bylo to součástí společné diskuze,“ reagovala mluvčí televize.
Obermaierové to ale nestačilo a pokračovala v palbě, tentokrát mířené na své herecké kolegy: „Mezi mými kolegy je spousta lidí absolutně netolerantních. Vy jste tolerantní, vy řeknete, že si myslíte něco jiného, ale můžeme spolu normálně mluvit. Ale mě mrzí, že lidi, kteří ke mně jezdili na chalupu, já jim dělala obědy a měli z toho pomalu takový penzion, tak teď tři roky dělají, jako že mě vůbec neznají. To nechápu,“ nechala se slyšet.
Prý se přestal hlásit i Václav Svoboda, který v seriálu hraje jejího syna, byť spolu mívali přátelské vztahy: „Neozval se mi. Proč taky? Vždyť tam už nikomu nechybím. Vztahy jsme měli dobré, dokonce byli u nás na chalupě týden se ženou. Ale taky se už přestal ozývat. Asi má moc práce a nemá čas,“ stěžovala si.
Pro magazín eXtra se ale vyjádřili i někteří kolegové, jejichž úhel pohledu se od toho prezentovaného herečkou poněkud liší. Podle herců, kteří si nepřáli být jmenování, má Jaroslava neustálou potřebu kolem sebe šířit své radikální politické názory, což ostatním prostě a dobře leze na nervy.
„Všechno se změnilo po rozpoutání ruské války na Ukrajině. Jarka se bohužel absolutně zradikalizovala. A neumí snad ani deset vteřin hovoru vydržet bez toho, aby do něj nějak nenacpala své názory proti Ukrajině, pro Rusko a pro komunisty nebo další tyhle exempláře. Mám řadu přátel s úplně jiným politickým přesvědčením, a protože je mám ráda, tak se o tom nebavíme. Vyhýbáme se tomu, abychom spolu mohli vycházet. S Jarkou to bohužel nejde,“ popsala jedna z kolegyň Obermaierové.
„Jaroslava Obermaierová bohužel ty svoje pocity ostatním bohužel spíš vnucuje. Možná až nevybíravě. Nepřestává o nich přesvědčovat. Z respektu k ní jsem to dlouho snášel, ale dál se mi už nechtělo,“ dodal kolega s tím, že si herci dokonce stěžovali i štábu.
„Je to strašně smutné, protože svou politickou urputností kolem sebe otrávila tolik lidí, že se s ní spousta z nich opravdu už nechce moc stýkat. Přestože ji mají jinak rádi. Ale je vážně názorově radikální a nedá se to vydržet, jak o tom bez přestání mluví a jak si myslí, že to tak musí stejně vnímat i ostatní,“ zní od kolegů.
„Stačilo by jen trošku ubrat a hned by se všechno spravilo. Spousta lidí z našeho kruhu přátel a známých říká, že by byla ráda, kdyby se vrátila ta stará dobrá Jarka. Chybí nám,“ dodává jiná herečka.