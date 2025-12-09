Hrozba polárního víru: Mohla by přijít nejkrutější zima za desítky let, bojí se odborníci
9. 12. 2025 – 9:30 | Magazín | BS
Pokud vír zeslábne a neudrží ledový polární vzduch, budeme se mít nač těšit.
Nejistota, zda se polární vír rozpadne, nebo ne, se v poslední době skloňuje čím dál tím častěji. Pravděpodobnost, že k tomu dojde, totiž není úplně malá. A pokud ano, polární vzduch, který se normálně točí nad Arktidou a počasí jinde neovlivňuje, se vyvalí do světa.
Vír slábne, a přívaly ledového vzduchu se očekávají v několika vlnách. Reálně by tedy nemělo mrznout jak na Sibiři několik měsíců v kuse, spíš by přišly ostré propady a krátká období velkého mrazu.
Server Euronews vzpomíná slabý polární vír v letech 1978 a 1979, kdy přišel neobvykle krutý mráz a sněhové bouře. V Německu by podle zmíněného serveru mohla kvůli uvadajícímu víru i letos dorazit "zima, jaká přijde jen jednou za několik desetiletí".
Podobná předpověď se samozřejmě týká i sousedů, tedy i Česka. První dopady slabého polárního víru už jsme ostatně zažili na vlastní kůži: Jistě si vzpomenete na neobvyklé listopadové mrazy.
Další návaly arktické zimy by nicméně měly přijít až po Vánocích, do té doby bude vcelku teplo, jak předpovídají odborníci z ČHMÚ.
„Kdy se objeví opět zima? Pro milovníky sněhu a zimního počasí dobré zprávy nemáme, následujících 10 až 14 dní bude s velkou pravděpodobností teplotně dost nad průměrem,“ psali meteorologové před několika dny na Facebooku.