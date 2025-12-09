Tradiční i netradiční Vánoce překrásné zpěvačky: Perníčky z předaleké galaxie a partner u plotny
9. 12. 2025 – 10:00 | Magazín | BS
Oblíbená zpěvačka a herečka sice na tradice nedá dopustit, zároveň se jimi ale nehodlá nechat vázat.
Herečka, zpěvačka a příležitostná, ale velmi živelná a nadaná tanečnice Eva Burešová se do žádných extrémně složitých kulinářských projektů sama nepouští a měnit to nehodlá ani na Vánoce.
Má doma partnera, vyhlášeného šéfkuchaře Přemka Forejta. Dává smysl, že složitější vaření a pečení obstará on.
Zároveň to ale neznamená, že by si snad Eva hodila nohy na stůl a švihala bičem nad hlavou svého potetovaného kuchtíka. Ne, samozřejmě také přikládá ruku k dílu, jak to jen jde.
Například perníčky jsou zcela v její režii: „Já s dětmi peču perníčky, vykrajujeme různé tvary, od Star Wars po klasické perníčky. Přemek s nimi dělá už to složitější cukroví, na to si netroufnu a jen to ochutnávám. Navíc bydlíme v nádherné vesnici, kde je spousta skvělých cukrářů a cukrářek, takže dostáváme hodně druhů i od sousedů,“ prozradila pro CNN Prima News.
Eva vyznává i další tradice: „Štědrý den jsme spolu, pak cestujeme po Moravě a navštěvujeme ostatní členy naší rodiny. Udržujeme i mnoho tradic, které k Vánocům patří, k čemuž se snažím vést i děti. Děláme v podstatě všechny věci, které se dají dělat, od krájení jablíček přes lití olova,“ vyjmenovává.
Dárky prý řeší už někdy od září, takže se žádná panika se sháněním na poslední chvíli nekoná. Nezbývá než závidět.
Eva má také velkou radost, že se svátky tentokrát obejdou bez rámusu, který by děsil zvířata, protože ve vesnici nebudou ohňostroje: „Mám radost, že u nás letos zakázali ohňostroje, protože tam je opravdu hodně zvířátek, která trpěla. Náš pes se loni kvůli tomu dokonce ztratil. Takže letos to bude určitě klidnější, maximálně s prskavkami,“ těší se.