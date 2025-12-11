Babiš poprvé jako premiér v Bruselu, bude jednat s von der Leyenovou a Costou
11. 12. 2025 – 9:22 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Designovaný český premiér Andrej Babiš je dnes očekáván v Bruselu, kde se má setkat s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou a s předsedou Evropské rady Antóniem Costou.
Podle informací ČTK se sejde i s belgickým ministerským předsedou Bartem De Weverem. Podle Babišova mluvčího půjde o pracovní jednání související s nadcházejícím summitem Evropské unie.
Pro Babiše to bude první rokování s nejvyššími unijními reprezentanty poté, co ho prezident Petr Pavel tento týden jmenoval do premiérské funkce. Jmenování celé vlády je plánováno v pondělí. Babiš v uplynulých týdnech dával najevo, že se chce jako premiér zúčastnit Evropské rady, která začíná v Bruselu ve čtvrtek 18. prosince. Podle informací ČTK se Babiš setká s von der Leyenovou v 09:30. V 11:00 má na programu schůzku s De Weverem a ve 14:00 jednání s Costou.
Schůzka prezidentů a premiérů zemí EU má mimo jiné jednat o další finanční podpoře pro Ukrajinu, která čelí ruské agresi. Za prioritu to označil šéf unijních summitů Costa. Summit bude mít na výběr ze dvou možností řešení, která navrhla Evropská komise. První je půjčka od Evropské unie, druhou variantou je reparační půjčka zajištěná zmrazenými ruskými aktivy v EU. Proti této možnosti vystupuje belgický premiér, neboť ruská aktiva se z velké části nacházejí právě v Belgii a její představitelé mají obavy, že Rusko by mohlo žádat náhradu.