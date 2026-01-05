Hokejová dvacítka zaslouženě vyhrála na MS nad Kanadou 6:4 a bude hrát o zlato
Čeští hokejisté porazili v semifinále mistrovství světa dvacítek v St.Paulu Kanadu 6:4 a budou hrát v noci na úterý ve 2:30 SEČ o zlato se Švédskem.
Vítěznou branku vstřelil v čase 58:46 Tomáš Poletín a 26 sekund před koncem zpečetil výsledek při power play do prázdné branky Vojtěch Čihař, který skóroval podruhé v utkání.
Čeští junioři se dostali do finále po třech letech a budou usilovat o první zlato od triumfů v letech 2000 a 2001. Po stříbru a dvou bronzech z minulých šampionátů mají jistou čtvrtou medaili za sebou, což se povedlo národnímu týmu pouze v dobách Československa v letech 1982 až 1985.
Kanaďané, které Češi vyřadili na minulých dvou mistrovství světa shodně ve čtvrtfinále, se utkají dnes od 22:30 SEČ o bronz s Finskem.
"Byli jsme hladovější. Kluci prostě ukázali, že jsou tým. Předvedli charakter a vůli," řekl trenér Patrik Augusta. "Samozřejmě jsme po tomhle vítězství toužili, protože jste slyšeli, co říkali v médiích. Chtěli jsme zkrotit jejich ego a to se nám podařilo. Myslím, že jsme byli lepší," uvedl útočník Václav Nestrašil.
Čeští hokejisté jsou po Rusech druhým týmem, který vyřadil Kanaďany na juniorském šampionátu třikrát za sebou. "Je to stejný pocit. Zklamat svou zemi je na nic," řekl hvězdný útočník Gavin McKenna, jeden ze šesti hráčů kanadského výběru, který zažil porážku s českým mužstvem i loni.
Skóre semifinálového zápasu otevřel v čase 15:14 Iginla, který v přesilovce po Misově přihrávce zamířil do prázdné branky. V 17. minutě trefil McKenna z pravého kruhu bližší tyč. Vzápětí bylo vyrovnáno. Po Galvasově bekhendovém nahození poslal Curran puk pod levý beton Ivankovice a radoval se ze své první branky na turnaji.
Ve 24. minutě Pšenička našel bekhendem mezi kruhy Titlbacha, jenž zamířil na Ivankovicovu lapačku a stejně jako Curran si připsal první branku na šampionátu. Ve 32. minutě nepřekonal Sikora Ivankovice a byl vyloučen za seknutí do lapačky kanadského gólmana. V úvodu přesilovky trefil Hage z pozice mezi kruhy levou tyč a Parekh z dorážky zamířil jen do Oršulákova pravého betonu. Po Poletínově vyhození puku mimo hřiště se Češi bránili ve třech proti pěti. Po Hageho ráně z levého kruhu nejdříve Oršulák vytěsnil kotouč do bližší tyče. Vzápětí už vyrovnal Parekh přes stínícího Reschného.
V čase 38:04 fauloval Pšenička unikající Hageho a Kanaďané měli možnost trestného střílení. Hage při forhendovém blafáku neuspěl i kvůli tomu, že ho Oršulák podrazil, a sudí Österberg se Stachowiakem nechali penaltu opakovat. Při další kličce do forhendu Hage minul. "Branka byla prázdná a on mě podrazil. Sežral mi to, tak jsem to zkusil znovu," uvedl kanadský útočník.
Augustův tým se vrátil do vedení 43 sekund před koncem druhé třetiny, kdy Curran nabil na pravý kruh Benákovi, který také zaznamenal svůj první gól na turnaji.
Ve 44. minutě zůstal nepokrytý u levé tyče Reschny, který vybruslil do brankoviště a vyrovnal. Češi odolali následnému náporu soupeře a v čase 49:49 opět udeřili. Čihař se kličkou zbavil Desnoyerse a zvedl puk mimo dosah Ivankovice.
Čeští hokejisté tlačili, ale soupeř odolával. Po faulu McKenny na Galvase v 54. minutě se dočkali přesilovky, ale tu po 48 sekundách přerušilo vyloučení Augustova výběru za příliš mnoho hráčů na ledě. Za čtyři vteřiny šel pykat Misa za zdržování hry.
Češi zkrácenou početní výhodu nevyužili a v 58. minutě vyrovnal z dorážky Martone. Potom se uvolnil Curran přes Brunickeho a puk se od Poletínovy brusle dostal za Ivankovice. Sudí si ještě situaci ověřili u videa. Pojistku přidal v přesilovce při kanadské hře bez gólmana Čihař.